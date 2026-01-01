Les notifications Slack vous permettent de rester informé(e), et ce, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Poursuivez la lecture pour en savoir plus sur les notifications Slack et la manière dont elles fonctionnent.

Conseil : Consultez nos autres articles pour en savoir plus sur la configuration des notifications et la résolution des problèmes de notifications.



Vue d’ensemble des notifications

Vous recevez des notifications sur ordinateur, lorsque vous utiliserez Slack sur ce type d’appareil. Lorsque vous êtes absent, en revanche, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail ou depuis votre application mobile Slack. Par défaut, vous recevez une notification dans les cas suivants :

Ces paramètres par défaut s’appliquent pour les notifications sur ordinateur comme sur appareil mobile, à moins que vous n’ajustiez vos préférences.



Notifications sur ordinateur

Que vous ayez téléchargé l’application Slack pour ordinateur ou que vous utilisiez la version pour navigateur, vous recevez des notifications dans la bannière et dans la barre latérale, ainsi que des notifications sur l’icône de l’application, qui vous tiennent au courant de toute activité non consultée de Slack.

Notifications de bannière

Les notifications de bannière vous informent du contenu nouveau dans Slack, en précisant l’expéditeur du message et dans quelle conversation il se trouve. Pour définir un signal sonore pour les notifications de bannière et choisir si vous voulez afficher un aperçu des messages, rendez-vous dans vos préférences.

Notifications de barre latérale

Lorsque du contenu dans une conversation n’a pas encore été consulté, le nom de la conversation en question apparaît en gras dans la barre latérale de votre interface. Un badge numéroté apparaît également lorsque quelqu’un vous mentionne. Afin que vous puissiez facilement distinguer les éléments qui nécessitent votre attention, la mention est mise en valeur lorsque vous ouvrez la conversation.

Notifications sur l’icône de l’espace de travail

Si vous êtes connecté à plusieurs espaces de travail sur ordinateur, un badge avec un nombre s’affiche pour indiquer la présence d’éléments non lus dans vos espaces de travail. Cliquez sur l’icône des espaces de travail pour afficher une liste des espaces auxquels vous êtes connectés, et recherchez le badge pour savoir lequel comporte des éléments non lus.

Notifications sur l’icône de l’application

Des badges de notification apparaissent sur l’icône de l’application Slack lorsque l’activité n’a pas été consultée. L’apparence et l’emplacement de ces notifications diffèrent selon le système d’exploitation :

Mac Sous Windows Linux Par défaut, un badge rouge apparaît sur l’icône Slack si vous avez du contenu non lu. • Un point vous indique qu’il y a un ou plusieurs message(s) non lus dans l’un de vos espaces de travail Slack.

vous indique qu’il y a un ou plusieurs message(s) non lus dans l’un de vos espaces de travail Slack. 3 Un nombre indique que quelqu’un vous a envoyé un message direct, a mentionné votre nom, a envoyé une notification sur un canal dont vous êtes membre, a utilisé un de vos mots-clés, ou a répondu à un fil de discussion que vous suivez. Sous Windows, les badges de notification apparaissent à la fois dans la barre des tâches et dans la zone de notification. Barre des tâches Un badge rouge dans la barre des tâches vous indique que quelqu’un vous a envoyé un message direct, a mentionné votre nom, a utilisé un de vos mots-clés ou a répondu à un fil de discussion que vous suivez. Si vous avez coché l’option Utiliser des petits boutons dans la barre des tâches lors de la configuration de votre barre des tâches, les badges n’apparaîtront pas sur l’icône Slack. Zone de notification Lorsque Slack est en cours d’exécution, une icône Slack s’affiche dans la zone de notification. Un badge bleu vous indique qu’il y a du contenu non lu dans un de vos espaces de travail. Un badge rouge vous indique que quelqu’un vous a envoyé un message direct, a mentionné votre nom, a utilisé un de vos mots-clés ou a répondu à un fil de discussion que vous suivez. Sous Linux, les badges de notification s’affichent dans la zone de notification lorsque l’application Slack est en cours d’exécution. Un badge bleu vous indique qu’il y a du contenu non lu dans un de vos espaces de travail. Un badge rouge vous indique que quelqu’un vous a envoyé un message direct, a mentionné votre nom, a utilisé un de vos mots-clés ou a répondu à un fil de discussion que vous suivez.



Notifications sur appareil mobile

Pour recevoir des notifications sur votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application Slack et vous connecter à votre espace de travail. Fonctionnement :

vous pouvez choisir de recevoir des notifications sur votre mobile, et d’être averti(e) différemment par rapport à votre ordinateur.

Ajustez vos préférences de notification, afin de recevoir des notifications sur mobile dès qu’un message est envoyé et que vous êtes inactif/inactive sur ordinateur, ou après un délai supplémentaire.

Si vous avez des messages non lus (messages directs, mentions ou mots-clés), un badge apparaît sur l’icône de l’application Slack.

Remarque : les conversations dont le contenu n’a pas été consulté apparaissent en gras en haut des la liste des canaux, dans l’onglet Accueil de votre application mobile Slack.



Notifications par e-mail

Par défaut, vous recevez des notifications par e-mail lorsque vous rejoignez un espace de travail Slack et que vous n’avez pas activé les notifications mobiles. Lorsque vous n’êtes pas actif/active dans Slack, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail vous informant des mentions, messages directs et réponses aux fils de discussion que vous suivez. Les notifications sont regroupées et envoyées toutes les 15 minutes ou toutes les heures, selon les préférences que vous avez définies.

Conseil : vous pouvez envoyer une réponse à un message Slack à partir de la notification par e-mail correspondante.