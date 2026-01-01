Le notifiche su Slack sono progettate per metterti al corrente delle novità, ovunque tu sia. Scopri di più sulle notifiche di Slack e sul loro funzionamento.

Suggerimento: visita gli altri articoli per scoprire come configurare le notifiche e risolvere i problemi relativi alle notifiche.



Panoramica delle notifiche

Quando utilizzi Slack sul computer, riceverai le notifiche su desktop. Quando non sei al computer, riceverai le notifiche dalla tua app per dispositivo mobile di Slack o tramite e-mail. Per impostazione predefinita, riceverai le notifiche:

Quando qualcuno ti invia un messaggio diretto (MD)

Quando qualcuno risponde a una conversazione che stai seguendo

Quando qualcuno ti tagga, notifica un canale di cui fai parte o utilizza una delle tue parole chiave

Queste impostazioni predefinite si applicano sia alle notifiche su desktop sia a quelle su dispositivi mobili, a meno che tu non voglia adattare le tue preferenze.



Notifiche su desktop

Sia che tu abbia scaricato l’app desktop di Slack sia che utilizzi Slack in un browser, riceverai notifiche tramite banner, barra laterale e icona dell’app per rimanere al corrente delle attività non lette su Slack.

Banner di notifica

I banner di notifica ti aggiornano sulle nuove attività su Slack, incluso chi ha inviato un messaggio e in quale conversazione. Puoi scegliere un suono per i banner di notifica e decidere se includere un’anteprima dei messaggi dalle preferenze.

Notifiche della barra laterale

In presenza di attività non lette in una conversazione, il nome della conversazione apparirà in grassetto nella barra laterale. Potrai inoltre vedere un badge numerato se qualcuno ti tagga. Quando apri la conversazione, il tag verrà evidenziato nel messaggio per consentirti di vedere facilmente quali messaggi richiedono la tua attenzione.

Notifiche sull’icona Area di lavoro

Se hai effettuato l’accesso a più aree di lavoro contemporaneamente sull’app desktop, vedrai apparire un badge numerato sull’icona della tua area di lavoro quando ci sono attività non lette nelle altre aree di lavoro. Clicca sull’icona Area di lavoro per vedere l’elenco di quelle a cui hai effettuato l’accesso e controlla se c’è un badge numerato per sapere quali sono le attività non lette.

Notifiche sull’icona dell’app

Riceverai badge di notifica sull’icona dell’app di Slack quando sono presenti attività non lette. L’aspetto e la posizione di queste notifiche varia a seconda del sistema operativo in uso:

Mac Windows Linux Per impostazione predefinita, un badge rosso comparirà sull’icona Slack, se sono presenti attività non lette. • Un punto significa che hai delle attività non lette in una delle aree di lavoro di Slack.

significa che hai delle attività non lette in una delle aree di lavoro di Slack. 3 Un numero significa che qualcuno ti ha inviato un messaggio diretto, ti ha taggato, ha inviato una notifica a un canale di cui sei membro, ha usato una delle tue parole chiave oppure ha risposto a una conversazione che stai seguendo. Su Windows, i badge di notifica saranno visibili sia nella barra delle applicazioni sia nell’area notifiche. Barra delle applicazioni Nella barra delle applicazioni, un badge rosso significa che qualcuno ti ha inviato un messaggio diretto, ti ha taggato, ha usato una delle tue parole chiave oppure ha risposto a una conversazione che stai seguendo. Se hai configurato l’utilizzo di pulsanti piccoli nella barra delle applicazioni, i badge non saranno visibili sull’icona Slack. Area notifiche Quando Slack è in funzione, vedrai un’icona Slack nell’area notifiche. Un badge blu significa che ci sono attività non lette in una delle tue aree di lavoro. Un badge rosso significa che qualcuno ti ha inviato un messaggio diretto, ti ha taggato, ha usato una delle tue parole chiave oppure ha risposto a una conversazione che stai seguendo. Con Linux, vedrai badge di notifica nell’area notifiche quando l’app di Slack è attiva. Un badge blu significa che ci sono attività non lette in una delle tue aree di lavoro. Un badge rosso significa che qualcuno ti ha inviato un messaggio diretto, ti ha taggato, ha usato una delle tue parole chiave oppure ha risposto a una conversazione che stai seguendo.



Notifiche su dispositivo mobile

Per ricevere le notifiche sui dispositivi mobili, scarica l’app di Slack e accedi all’area di lavoro. Ecco come funzionano:

Puoi scegliere se ricevere notifiche sui dispositivi mobili, nonché scegliere se ricevere notifiche diverse da quando utilizzi la versione per il desktop.

Modifica le tue preferenze di notifica per ricevere le notifiche su dispositivo mobile appena viene inviato un messaggio, non appena inizia il tuo periodo di inattività su desktop o dopo un determinato periodo di tempo.

Quando ci sono messaggi non letti (MD, tag o parole chiave), vedrai un badge sull’icona dell’app di Slack.

Nota: le conversazioni contenenti attività non lette appariranno in grassetto in cima all’elenco dei canali nella scheda Home dell’app per dispositivi mobili di Slack.



Notifiche e-mail

Per impostazione predefinita, riceverai notifiche e-mail quando entri in un’area di lavoro di Slack e non hai abilitato le notifiche su dispositivi mobili. Quando non sei disponibile su Slack, potrai ricevere notifiche e-mail su tag, MD e risposte alle conversazioni che segui. Queste notifiche vengono raggruppate e inviate ogni 15 minuti oppure ogni ora in base alle tue preferenze.

Suggerimento: puoi rispondere a un messaggio su Slack direttamente dalla notifica e-mail.