Dans une organisation Enterprise, les propriétaires de l’organisation peuvent exiger que tous les membres et invités qui accèdent à Slack depuis des appareils mobiles non gérés utilisent un code d’accès, une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale après un certain temps d’absence de l’application mobile Slack. Lorsque ce paramètre est activé, les propriétaires de l’organisation peuvent sécuriser davantage les appareils mobiles non gérés en limitant la quantité d’informations affichées dans les notifications mobiles de Slack.
Suite possible
Une fois qu’un code d’accès est requis pour votre organisation, les invités et les membres seront invités à configurer un code d’accès à six chiffres (et une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale si leur appareil est compatible) la prochaine fois qu’ils ouvriront l’application mobile Slack.
Les membres et les invités ne pourront pas faire de captures d’écran sur les appareils Android lorsqu’ils consulteront les espaces de travail dans votre organisation Enterprise. La possibilité d’empêcher les captures d’écran sur les appareils iOS n’est pas prise en charge pour le moment.
Les propriétaires de l’organisation peuvent choisir comment les notifications mobiles apparaîtront sur les appareils non gérés :
Ne pas afficher le contenu du message N’afficher que le nom des émetteurs
Afficher l’intégralité du contenu du message
Activer l’authentification secondaire
Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
Cliquez sur Sécurité dans la colonne de gauche, puis choisissez Paramètres de sécurité.
Sous Code secret mobile, cliquez sur Activer.
Utilisez le menu déroulant pour choisir la période d’inactivité après laquelle les utilisateurs de l’application mobile doivent se réauthentifier.
Choisissez une option sous Aperçu des notifications.