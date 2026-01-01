In einer Enterprise-Organisation können Organisationsinhaber:innen von allen Mitgliedern und Gästen, die über nicht verwaltete Mobilgeräte auf Slack zugreifen, erfordern, dass sie einen Passcode, einen Fingerabdruck oder einen Gesichtsscan benutzen, nachdem sie eine bestimmte Zeit lang die mobile App von Slack nicht benutzt haben. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Organisationsinhaber:innen nicht verwaltete Mobilgeräte weiter absichern, indem sie einschränken, wie viele Informationen in Benachrichtigungen von Slack auf Mobilgeräten angezeigt werden.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Sobald für deine Organisation ein Passcode erforderlich ist, werden Mitglieder und Gäste aufgefordert, einen sechsstelligen Passcode einzugeben (und einen Fingerabdruck oder Gesichtsscan, sofern sie ein kompatibles Gerät haben), wenn sie das nächste Mal die mobile App von Slack öffnen.

Mitglieder und Gäste können während der Anzeige von Workspaces in deiner Enterprise Grid-Organisation keine Screenshots auf Android -Geräten erstellen. Die Möglichkeit, Screenshots auf iOS-Geräten zu unterbinden, wird zur Zeit nicht unterstützt.

-Geräten erstellen. Organisationsinhaberinnen und -inhaber können auswählen, wie mobile Benachrichtigungen auf den nicht verwalteten Mobilgeräten erscheinen sollen:

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Sekundäre Authentifizierung aktivieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Spalte auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Unter Mobiler Passcode, auf Aktivieren klicken. Benutze das Drop-down-Menü, um auszuwählen, nach welchem Zeitraum der Abwesenheit von der mobilen App sich Benutzer:innen neu authentifizieren müssen. Wähle unter Benachrichtigungsvorschauen eine Option aus. Klicke auf Aktivieren.

Tipp: Wenn du Mitglied oder Gast einer Enterprise-Organisation bist, erfährst du hier, wie du einen mobilen Passcode oder eine biometrische Authentifizierung auf deinem iOS- oder Android-Gerät einrichtest.