In un’organizzazione Enterprise, i proprietari dell’organizzazione possono richiedere a tutti i membri e agli ospiti che accedono a Slack da dispositivi mobili non gestiti di utilizzare un passcode, un’impronta digitale o una scansione facciale dopo un determinato periodo di assenza dall’app per dispositivi mobili di Slack. Abilitando questa impostazione, i proprietari dell’organizzazione possono proteggere ulteriormente i dispositivi mobili non gestiti limitando la quantità di informazioni visualizzate nelle notifiche su dispositivi mobili di Slack.
Cosa puoi aspettarti
Se l’organizzazione richiede un passcode, ai membri e agli ospiti verrà chiesto di impostarne uno a sei cifre (più un’impronta digitale o una scansione facciale, se possiedono un dispositivo compatibile) quando riapriranno l’app per dispositivi mobili di Slack.
I membri e gli ospiti non potranno acquisire screenshot su dispositivi Android durante la visualizzazione di qualsiasi area di lavoro nell’organizzazione Enterprise. La possibilità di bloccare l’acquisizione di screenshot su dispositivi iOS non è attualmente supportata.
I proprietari org hanno la possibilità di scegliere il modo in cui le notifiche su dispositivo mobile verranno visualizzate sui dispositivi mobili non gestiti:
Non mostrare il contenuto dei messaggi Mostrare solo i nomi dei mittenti
Mostra il contenuto completo del messaggio
Attivare l'autenticazione secondaria
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Sicurezza nella colonna a sinistra, quindi scegli Impostazioni di sicurezza.
Alla voce Passcode del dispositivo mobile, clicca su Abilita.
Utilizza il menu a discesa per scegliere scegliere dopo quanto tempo dall’assenza dall’app per dispositivi mobili gli utenti devono eseguire di nuovo l’autenticazione.
Alla voce Anteprime delle notifiche, seleziona un’opzione.