Les listes permettent de suivre facilement les éléments sur lesquels vous travaillez dans Slack. Pour vous aider à optimiser votre organisation et rester au fait des échéances, vous pouvez connecter une liste à des flux de travail simples afin de la renseigner avec les réponses d’un formulaire, de publier des informations lorsque des champs sont modifiés, ou encore d’envoyer des notifications à des personnes et dans des canaux au sujet d’échéances passées ou à venir.

Conseil : Pour en savoir plus sur le générateur de flux de travail, consultez notre guide.



Recueillir les réponses de formulaires

Créez un formulaire à partager avec les membres et assurez-vous qu’ils envoient toutes les informations dont vous avez besoin. Lorsqu’une personne envoie un formulaire, le contenu des réponses est automatiquement ajouté à la liste, où vous pourrez le classer par priorité, partager des mises à jour ou lancer des discussions dans le fil de discussion associé à chaque élément.

Dans une liste, cliquez sur Flux de travail en haut à droite. En regard de Formulaire, cliquez sur Configuration. Passez en revue les questions du formulaire. Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour exclure les champs à ne pas intégrer dans le formulaire. Cliquez sur Publier le flux de travail. Pour partager le formulaire, cliquez sur Copier le lien ou sur Partager le formulaire . Pour modifier votre formulaire, cliquez sur Ouvrir dans le générateur de flux de travail .

Remarque : Le titre du formulaire sera le nom de la liste, accompagné du mot Formulaire, par exemple Formulaire pour les demandes de contenu Pour modifier le titre, ouvrez le formulaire dans le générateur de flux de travail et modifiez les informations du flux.



Publier des mises à jour

Pour ne pas perdre de vue le travail effectué, vous pouvez configurer une liste de manière à ce qu’elle envoie une notification dans un canal lorsque certains champs sont modifiés.

Dans une liste, cliquez sur un champ dans la ligne du haut. Sélectionnez ensuite Envoyer une notification lorsque des champs sont modifiés . Indiquez si les mises à jour doivent être envoyées dans un canal ou si vous souhaitez qu’une notification personnelle soit envoyée à votre flux Activité. Si vous envoyez la mise à jour dans un canal, recherchez et sélectionnez le canal dans lequel vous souhaitez envoyer la notification. Cliquez sur Publier le flux de travail, puis cliquez sur Terminé.



Envoyer des notifications de date d’échéance

Configurez des flux de travail pour rappeler aux personnes désignées les échéances ou les tâches en retard, ou pour publier des mises à jour avec une liste de tâches et leur état dans un canal.

Notifier une personne Notifier un canal Dans une liste, cliquez sur Flux de travail en haut à droite. En regard de Notifications de date d’échéance, cliquez sur Configuration. Choisissez une date et une heure dans les menus déroulants. Pour ajuster la fenêtre d’échéance, cliquez sur Au cours des 7 prochains jours et choisissez une option dans le menu déroulant. Pour envoyer des notifications concernant les éléments en retard, sélectionnez La veille ou À tout moment dans le passé. Dans une liste, cliquez sur Flux de travail en haut à droite. En regard de Résumé de la date d’échéance, cliquez sur Configuration. Choisissez une date et une heure dans les menus déroulants. Cliquez sur un canal pour le choisir comme destination de vos mises à jour, puis cliquez sur Non terminé afin de choisir un état pour toutes les tâches incluses dans le message. Pour ajuster la fenêtre d’échéance, cliquez sur Au cours des 7 prochains jours et choisissez une option dans le menu déroulant. Pour envoyer des notifications concernant les éléments en retard, sélectionnez La veille ou À tout moment dans le passé.