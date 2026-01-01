Configurare le automazioni per gli elenchi in Slack
Configurare le automazioni per gli elenchi in Slack
Gli elenchi consentono di tenere facilmente traccia di tutto ciò su cui si sta lavorando in Slack. Per rimanere organizzati e al passo con le scadenze, qualsiasi elenco può essere connesso a semplici workflow per popolare automaticamente l’elenco con le risposte di un modulo, pubblicare aggiornamenti quando i campi cambiano o notificare alle persone e ai canali le scadenze imminenti e passate.
Crea un modulo da condividere con i membri e assicurati che inviino tutte le informazioni necessarie. Quando qualcuno invia un modulo, il contenuto verrà automaticamente aggiunto al tuo elenco dove potrai assegnare una priorità, condividere aggiornamenti sullo stato e discutere nella conversazione dell’elemento.
Da un elenco, clicca su Workflow nell’angolo in alto a destra.
Accanto a Modulo, clicca su Configura.
Rivedi le domande del modulo. Clicca sull’ icona dell’occhio per escludere tutti i campi che non vuoi nel modulo.
Clicca su Pubblica workflow. Per condividere il modulo, clicca su Copia link o Condividi modulo. Per modificare il modulo, clicca su Apri in Workflow Builder.
Nota: il titolo del modulo sarà, ad esempio, il nome del tuo elenco seguito dalla parola modulo. Modulo richieste dei contenuti. Per modificare il titolo, apri il modulo in Workflow Builder e modifica i dettagli del workflow.
Aggiornamenti dei post
Per essere sempre al corrente delle attività completate, puoi configurare un elenco in modo che invii una notifica a un canale quando determinati campi vengono aggiornati.
Da un elenco, clicca su un campo nella riga superiore. Quindi seleziona Notifica quando il campo cambia.
Scegli se gli aggiornamenti devono essere inviati a un canale o se desideri una notifica personale nel tuo feed attività.
Se invii l’aggiornamento a un canale, cerca e seleziona il canale a cui desideri inviare la notifica.
Clicca su Pubblica Workflow, quindi clicca su Fatto.
Invia notifiche per le date di scadenza
Configura i workflow per ricordare agli assegnatari le attività imminenti e quelle scadute, oppure pubblica su un canale gli aggiornamenti con l’elenco delle attività e il loro stato.
Invia una notifica a una persona
Invia una notifica a un canale
Da un elenco, clicca su Workflow in alto a destra.
Accanto a Notifiche per le date di scadenza, clicca su Configura.
Seleziona un giorno e un’ora dal menu a discesa.
Per modificare la finestra delle scadenze, clicca su nei prossimi 7 giorni e scegli un’opzione dal menu a tendina. Per inviare notifiche per gli elementi scaduti, seleziona Il giorno precedente o In qualsiasi momento del passato.
Da un elenco, clicca su Workflow in alto a destra.
Accanto a Riepiloghi delle date di scadenza, clicca su Configura.
Seleziona un giorno e un’ora dal menu a discesa.
Clicca su un canale per scegliere un canale per gli aggiornamenti e clicca su non completare per selezionare uno stato per tutte le attività incluse nel messaggio.
Per modificare la finestra delle scadenze, clicca su nei prossimi 7 giorni e scegli un’opzione dal menu a tendina. Per inviare notifiche per gli elementi scaduti, seleziona Il giorno precedente o In qualsiasi momento del passato.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i membri effettivi (impostazione predefinita)