Las listas facilitan el seguimiento de cualquier tarea en la que estés trabajando en Slack. Para tener todo en orden y cumplir los plazos, se puede conectar cualquier lista con flujos de trabajo sencillos para rellenar automáticamente la lista con las respuestas de un formulario, publicar actualizaciones cuando cambien los campos o notificar a personas y canales sobre las fechas de vencimiento próximas y pasadas.

Consejo: Para obtener más información sobre el creador de flujos de trabajo, consulta nuestra guía.



Recopilar respuestas de un formulario

Crea un formulario para compartirlo con los miembros y asegurarte de que envíen toda la información que necesitas. Cuando alguien envíe un formulario, el contenido se añadirá automáticamente a tu lista, donde podrás priorizarlo, compartir actualizaciones de estado y debatir en el hilo del elemento.

En una lista, haz clic en Flujos de trabajo, en la esquina superior derecha. Junto a Formulario, haz clic en Configurar. Revisa las preguntas del formulario. Haz clic en el icono del ojo para excluir cualquier campo que no quieras tener en el formulario. Haz clic en Publicar flujo de trabajo. Para compartir el formulario, haz clic en Copiar enlace o Compartir formulario. Para editar el formulario, haz clic en Abrir en el creador de flujos de trabajo.

Nota: El título del formulario será el nombre de la lista seguida de la palabra “formulario”; por ejemplo, Solicitudes de contenido formulario. Para cambiar el título, abre el formulario en el creador de flujos de trabajo y modifica la información del flujo de trabajo.



Publicar actualizaciones

Para no perder detalle del trabajo que se realiza, puedes configurar una lista para que cada vez que se actualicen determinados campos se envíe una notificación a un canal.

En una lista, haz clic en un campo de la fila superior. A continuación, selecciona Avisar cuando el campo cambie. Elige si las actualizaciones deben enviarse a un canal o si prefieres que se envíe una notificación personal a tu feed Actividad. Si optas por enviar la notificación a un canal, busca y selecciona el canal al que te gustaría enviarla. Haz clic en Publicar flujo de trabajo y, después, en Listo.



Enviar notificaciones de fecha de vencimiento

Configura flujos de trabajo para enviar recordatorios a las personas asignadas de las tareas pendientes y atrasadas, o publica actualizaciones con una lista de las tareas y su estado en un canal.

Notificar a una persona Notificar a un canal En una lista, haz clic en Flujos de trabajo en la esquina superior derecha. Junto a Notificaciones de fecha de vencimiento, haz clic en Configurar. Selecciona un día y una hora en los menús desplegables. Para ajustar el intervalo de fecha de vencimiento, haz clic en en los próximos 7 días y elige una opción del menú desplegable. Para enviar notificaciones de elementos atrasados, selecciona El día anterior o Cualquier momento pasado. En una lista, haz clic en Flujos de trabajo en la esquina superior derecha. Junto a Resumen de fecha de vencimiento, haz clic en Configurar. Selecciona un día y una hora en los menús desplegables. Haz clic en un canal para elegir un canal para tus actualizaciones y, a continuación, haz clic en no completado para seleccionar un estado para todas las tareas incluidas en el mensaje. Para ajustar el intervalo de fecha de vencimiento, haz clic en en los próximos 7 días y elige una opción del menú desplegable. Para enviar notificaciones de elementos atrasados, selecciona El día anterior o Cualquier momento pasado.