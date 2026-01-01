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Dès le début de votre prochaine réunion, votre statut Slack sera automatiquement mis à jour de telle sorte que vous n’aurez pas besoin de le modifier vous-même.
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Paramètres depuis l’onglet Accueil de l’application afin d’activer la synchronisation de statut. Pour connecter votre Calendrier Outlook, cliquez sur le bouton Activer, après avoir associé votre compte. Voici un exemple de ce à quoi votre statut pourrait ressembler, lorsque vous êtes en réunion :
En savoir plus : Pour obtenir des informations détaillées et de dépannage, consultez nos articles à propos de Google Agenda et du Calendrier Outlook. Parfait !
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