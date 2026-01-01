Das erfährst du in maximal 2 Minuten: Wie du deinen Slack-Status automatisch anhand deiner Kalenderereignisse aktualisieren kannst, damit deine Teammitglieder deine Verfügbarkeit leichter erkennen können.



Zu Beginn deines nächsten Meetings wird dein Slack-Status automatisch aktualisiert, sodass du ihn nicht manuell ändern musst.

Leg einfach los!

Installiere die Google Kalender- oder Outlook-Kalender-App in deinem Slack-Workspace. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke auf Apps, suche nach der hinzugefügten App und wähle sie aus, um sie zu öffnen. Folge den Anweisungen, um deinen Account zu verbinden, wenn das noch nicht erfolgt ist. Klicke in Google Kalender auf der Registerkarte Home der App auf den Button Einstellungen, um die Statussynchronisierung zu aktivieren. Klicke in Outlook-Kalender nach dem Verknüpfen deines Accounts auf den Button Einschalten.



Hier ein Beispiel dafür, wie dein Status aussehen könnte, wenn du dich in einem Meeting befindest:

Mehr Infos: Weitere Informationen und Angaben zur Fehlerbehebung findest du in unseren Artikeln zu den Google Kalender- oder Outlook-Kalender-Apps.