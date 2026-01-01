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Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
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Leg einfach los!
Installiere die
Google Kalender- oder Outlook-Kalender-App in deinem Slack-Workspace. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Agenten und Tools. Klicke auf
Apps, suche nach der hinzugefügten App und wähle sie aus, um sie zu öffnen. Folge den Anweisungen, um deinen Account zu verbinden, wenn das noch nicht erfolgt ist. Klicke in Google Kalender auf der Registerkarte
Home der App auf den Button Einstellungen, um die Statussynchronisierung zu aktivieren. Klicke in Outlook-Kalender nach dem Verknüpfen deines Accounts auf den Button Einschalten. Hier ein Beispiel dafür, wie dein Status aussehen könnte, wenn du dich in einem Meeting befindest:
Mehr Infos: Weitere Informationen und Angaben zur Fehlerbehebung findest du in unseren Artikeln zu den Google Kalender- oder Outlook-Kalender-Apps. Super!
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