Pour conserver vos documents avant la suppression de Quip, connectez Slack et Quip pour que votre équipe puisse convertir ses fichiers en canevas Slack.

Suite possible

Vous devez dispose d’un abonnement équipe Quip payant pour connecter Quip et Slack.

Une fois les outils connectés, les utilisateurs peuvent convertir des documents Quip individuels en canevas. La conversion de documents en masse n’est pas prise en charge à l’heure actuelle.

Les documents Quip passeront en lecture seule une fois la conversion terminée.



Avant de commencer

Pour en savoir plus sur Quip et le processus de conversion de documents, consultez les ressources Salesforce ci-dessous :



Connecter Quip et Slack

Pour commencer, établissez une connexion entre votre organisation Quip et Slack. Une fois la connexion établie, les comptes des membres sont mis en correspondance en fonction des adresses e-mail.



Étape 1 : Demander une connexion dans Quip

Contactez un administrateur Quip pour effectuer les étapes de demande dans Quip. Une fois que vous avez terminé, votre demande est envoyée à Slack pour approbation et expire au bout de 7 jours.

Connectez-vous à Quip et ouvrez la console d’administration. Cliquez sur Conversion Slackdans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Paramètres. Sous Connexion de Quip à une organisation Slack, indiquez votre identifiant d’équipe Slack et URL Slack. Saisissez un domaine de messagerie préféré pour résoudre les conflits si un utilisateur Quip dispose de plusieurs adresses e-mail correspondant à différents comptes Slack actifs dans votre équipe Quip connectée. Sélectionnez Envoyer la demande de connexion, puis sur Envoyer la demande.



Étape 2 : Approuver la demande dans Slack

Une fois la demande de connexion effectuée dans Quip, vous pouvez l’approuver.

Forfaits Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu. Sous Salesforce dans la barre latérale de gauche, sélectionnez Quip. Cliquez sur l’icône à trois points en regard de la demande en attente et approuvez-la. Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Quip. Cliquez sur l’icône à trois points en regard de la demande en attente et approuvez-la.

Les administrateurs Quip recevront un e-mail lorsque vous aurez approuvé ou rejeté la demande. Si vous approuvez la demande, la mise en correspondance des comptes entre Quip et Slack démarrera automatiquement.



Gérer la connexion Quip

Vous pouvez gérer la conversion en canevas pour mettre en pause la capacité des membres à convertir leurs documents Quip, ou supprimer la connexion Quip si vous n’en avez plus besoin.

Gérer la conversion en canevas

Forfaits Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu. Sous Salesforce dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Quip. Cliquez sur une équipe Quip. En regard de Conversion de document, activez ou désactivez la fonction. Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Quip. Cliquez sur une équipe Quip. En regard de Conversion de document, activez ou désactivez la fonction.



Supprimer la connexion Quip

Forfaits Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Gérer les organisations Salesforce depuis le menu. Sous Salesforce dans la barre latérale de gauche, sélectionnez Quip. Cliquez sur l’icône à trois points en regard d’une équipe Quip, puis sélectionnez Déconnecter. Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Quip. Cliquez sur l’icône à trois points en regard d’une équipe Quip, puis sélectionnez Déconnecter.