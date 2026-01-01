Wenn Dokumente vor der Einstellung von Quip gesichert werden sollen, verbinde Slack und Quip miteinander, damit dein Team Dokumente in Slack-Canvases umwandeln kann.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Du benötigst ein kostenpflichtiges Quip-Team, um Quip und Slack zu verbinden.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, können einzelne Quip-Dokumente in Canvases umgewandelt werden. Aktuell können nicht mehrere Dokumente gleichzeitig konvertiert werden.

Quip-Dokumente werden nach der Konvertierung schreibgeschützt.



Bevor du beginnst

Mehr Informationen über Quip und den Prozess der Dokumentenkonvertierung findest du unten in den Salesforce-Ressourcen:



Quip und Slack verbinden

Erstelle zunächst eine Verbindung zwischen deiner Quip-Organisation und Slack. Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die Accounts der Mitglieder basierend auf den E-Mail-Adressen zugeordnet.



Schritt 1: Eine Verbindung in Quip anfragen

Stimme dich mit einer:einem Quip-Admin ab, um die Anfrageschritte in Quip durchzuführen. Sobald du fertig bist, wird deine Anfrage zur Genehmigung an Slack gesendet und läuft nach sieben Tagen ab.

Melde dich bei Quip an und öffne die Admin-Konsole. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack-Konvertierung und wähle dann Einstellungen aus. Gib unter Verbindung zwischen Quip und Slack-Organisation deine Team-ID von Slack und die Slack-URL ein. Gib deine bevorzugte E-Mail-Domain ein, um Konflikte zu lösen, wenn ein:e Quip-Benutzer:in über mehrere E-Mail-Adressen verfügt, die jeweils einem anderen aktiven Slack-Account in deinem verbundenen Quip-Team zugeordnet sind. Wähle Verbindungsanfrage senden aus und klicke dann auf Anfrage senden.



Schritt 2: Die Anfrage in Slack genehmigen

Sobald die Anfrage zur Verbindung in Quip gestellt wurde, kannst du sie genehmigen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer ausstehenden Anfrage und genehmige sie. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer ausstehenden Anfrage und genehmige sie.

Die Quip-Admins werden per E-Mail benachrichtigt, sobald du ihre Anfrage genehmigst oder ablehnst. Wenn du die Anfrage genehmigst, wird die Zuordnung der Accounts zwischen Quip und Slack automatisch gestartet.



Deine Quip -Verbindung verwalten

Du kannst die Canvas-Konvertierung verwalten, um die Möglichkeit deiner Mitglieder, Quip-Dokumente in Canvases zu konvertieren, vorübergehend zu deaktivieren, oder deine Verbindung zu Quip aufheben, falls du diese nicht mehr benötigst.

Canvas-Konvertierungen verwalten

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus. Klicke auf ein Quip-Team. Aktiviere bzw. deaktiviere den Umschalter neben Dokumentenkonvertierung. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus. Klicke auf ein Quip-Team. Aktiviere bzw. deaktiviere den Umschalter neben Dokumentenkonvertierung.



Deine Quip-Verbindung entfernen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus. Klicke neben einem Quip-Team auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Trennen. Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus. Klicke neben einem Quip-Team auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Trennen.