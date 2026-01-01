Leitfaden zum Einrichten der Quip-Dokumentkonvertierung
Wenn Dokumente vor der Einstellung von Quip gesichert werden sollen, verbinde Slack und Quip miteinander, damit dein Team Dokumente in Slack-Canvases umwandeln kann.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
- Du benötigst ein kostenpflichtiges Quip-Team, um Quip und Slack zu verbinden.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, können einzelne Quip-Dokumente in Canvases umgewandelt werden. Aktuell können nicht mehrere Dokumente gleichzeitig konvertiert werden.
- Quip-Dokumente werden nach der Konvertierung schreibgeschützt.
Bevor du beginnst
Mehr Informationen über Quip und den Prozess der Dokumentenkonvertierung findest du unten in den Salesforce-Ressourcen:
- Lese für einen Überblick über Quip und seine Funktionsweise zunächst die Quip-Hilfethemen.
- Erfahre mehr über den Verbindungsprozess in Quip und über die Zuordnung von Accounts.
- Erhalte Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Konvertierung von Quip-Dokumenten, beispielsweise zu den Voraussetzungen und zur Formatierung.
Quip und Slack verbinden
Erstelle zunächst eine Verbindung zwischen deiner Quip-Organisation und Slack. Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die Accounts der Mitglieder basierend auf den E-Mail-Adressen zugeordnet.
Schritt 1: Eine Verbindung in Quip anfragen
Stimme dich mit einer:einem Quip-Admin ab, um die Anfrageschritte in Quip durchzuführen. Sobald du fertig bist, wird deine Anfrage zur Genehmigung an Slack gesendet und läuft nach sieben Tagen ab.
- Melde dich bei Quip an und öffne die Admin-Konsole.
- Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack-Konvertierung und wähle dann Einstellungen aus.
- Gib unter Verbindung zwischen Quip und Slack-Organisation deine Team-ID von Slack und die Slack-URL ein.
- Gib deine bevorzugte E-Mail-Domain ein, um Konflikte zu lösen, wenn ein:e Quip-Benutzer:in über mehrere E-Mail-Adressen verfügt, die jeweils einem anderen aktiven Slack-Account in deinem verbundenen Quip-Team zugeordnet sind.
- Wähle Verbindungsanfrage senden aus und klicke dann auf Anfrage senden.
Schritt 2: Die Anfrage in Slack genehmigen
Sobald die Anfrage zur Verbindung in Quip gestellt wurde, kannst du sie genehmigen.
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus.
- Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer ausstehenden Anfrage und genehmige sie.
- Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus.
- Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer ausstehenden Anfrage und genehmige sie.
Die Quip-Admins werden per E-Mail benachrichtigt, sobald du ihre Anfrage genehmigst oder ablehnst. Wenn du die Anfrage genehmigst, wird die Zuordnung der Accounts zwischen Quip und Slack automatisch gestartet.
Deine Quip-Verbindung verwalten
Du kannst die Canvas-Konvertierung verwalten, um die Möglichkeit deiner Mitglieder, Quip-Dokumente in Canvases zu konvertieren, vorübergehend zu deaktivieren, oder deine Verbindung zu Quip aufheben, falls du diese nicht mehr benötigst.
Canvas-Konvertierungen verwalten
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus.
- Klicke auf ein Quip-Team.
- Aktiviere bzw. deaktiviere den Umschalter neben Dokumentenkonvertierung.
- Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus.
- Klicke auf ein Quip-Team.
- Aktiviere bzw. deaktiviere den Umschalter neben Dokumentenkonvertierung.
Deine Quip-Verbindung entfernen
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Salesforce Quip aus.
- Klicke neben einem Quip-Team auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Trennen.
- Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Quip aus.
- Klicke neben einem Quip-Team auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Trennen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen / Administrator:innen (Pro- und Business+-Pläne), Organisationsinhaber:innen/-Administrator:innen (Enterprise-Pläne) und Salesforce-Administrator:innen
- Verfügbar für kostenpflichtige Pläne