Guida alla configurazione per la conversione dei documenti Quip
Per conservare i documenti prima della dismissione di Quip, collega Slack e Quip in modo che il tuo team possa convertire i documenti in canvas di Slack.
Cosa puoi aspettarti
- Per collegare Quip e Slack devi far parte di un team Quip a pagamento.
- Una volta effettuato l’accesso, gli utenti possono convertire i singoli documenti Quip in canvas. Al momento la conversione in blocco dei documenti non è supportata.
- I documenti Quip diventeranno di sola lettura dopo la conversione.
Prima di iniziare
Per ulteriori informazioni su Quip e sul processo di conversione dei documenti, consulta le risorse di Salesforce riportate di seguito:
- Inizia consultando l’argomento Guida a Quip per una panoramica su Quip e sul suo funzionamento.
- Scopri la procedura di connessione in Quip e le modalità di mappatura degli account.
- Trova le risposte alle domande più frequenti sulla conversione dei documenti Quip, compresi i requisiti di idoneità e i dettagli relativi alla formattazione.
Collega Quip e Slack
Per iniziare, configura una connessione tra la tua organizzazione Quip e Slack. Una volta stabilita la connessione, gli account dei membri vengono mappati in base agli indirizzi e-mail.
Passaggio 1: richiedere una connessione in Quip
Contatta un amministratore di Quip per completare i passaggi richiesti su Quip. Una volta completata la procedura, la tua richiesta verrà inviata a Slack per l’approvazione e scadrà dopo sette giorni.
- Accedi a Quip e apri la Console di amministrazione.
- Clicca su Conversione Slack nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Sotto la voce Connessione all’organizzazione tra Quip e Slack, inserisci l’ID del tuo team di Slack e l’URL di Slack.
- Inserisci un dominio e-mail preferito per risolvere eventuali conflitti nel caso in cui un utente Quip disponga di più indirizzi e-mail corrispondenti a diversi account Slack attivi nel tuo team Quip collegato.
- Seleziona Invia richiesta di connessione, quindi clicca su Invia richiesta.
Passaggio 2: approvare la richiesta in Slack
Una volta effettuata la richiesta di connessione in Quip, puoi approvarla.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Sotto la voce Salesforce nella barra laterale sinistra, seleziona Quip.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a una richiesta in sospeso e approvala.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Quip.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a una richiesta in sospeso e approvala.
Gli amministratori di Quip riceveranno una notifica via e-mail quando approverai o rifiuterai la richiesta. Se approvi la richiesta, la mappatura degli account tra Quip e Slack inizierà automaticamente.
Gestisci la connessione a Quip
Puoi gestire la conversione in canvas per sospendere la possibilità dei membri di convertire i documenti Quip in canvas oppure rimuovere la connessione a Quip se non ne hai più bisogno.
Gestisci la conversione in canvas
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Sotto la voce Salesforce nella barra laterale sinistra, seleziona Quip.
- Clicca su un team Quip.
- Accanto a Conversione documenti, clicca su Attiva o Disattiva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Quip.
- Clicca su un team Quip.
- Accanto a Conversione documenti, clicca su Attiva o Disattiva.
Rimuovi la connessione a Quip
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Sotto la voce Salesforce nella barra laterale sinistra, seleziona Quip.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un team Quip, quindi seleziona Disconnetti
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Quip.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un team Quip, quindi seleziona Disconnetti
Chi può utilizzare questa funzione?
- Amministratori/proprietari area di lavoro (piani Pro e Business+), amministratori/proprietari org (piani Enterprise) e amministratori Salesforce
- Disponibile per i piani a pagamento