Gestire le impostazioni di approvazione e le richieste di invito dei canali di Slack Connect
Per aiutarti a gestire Slack Connect per la tua organizzazione, ci sono una serie di impostazioni di approvazione che puoi modificare per i canali di Slack Connect. Continua a leggere per scoprire come gestire le impostazioni di approvazione, applicare le impostazioni di approvazione a specifiche organizzazioni esterne e gestire le richieste di invito.
Suggerimento: puoi gestire Slack Connect su larga scala e automatizzare l’approvazione degli inviti usando le API di Slack Connect.
Gestire le impostazioni di approvazione per i canali di Slack Connect
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Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono modificare le seguenti impostazioni di approvazione:
- chi può approvare le richieste e gestire i canali di Slack Connect
- quando è necessaria l’approvazione per i canali di Slack
- dove inviare le richieste da approvare
- quando gli inviti possono essere accettati automaticamente.
Gestire le impostazioni di approvazione
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Canali di Slack Connect, clicca su Espandi.
- Scegli le impostazioni di approvazione.
- Clicca su Salva.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare le seguenti impostazioni di approvazione:
- chi può approvare le richieste e gestire i canali di Slack Connect
- quando è necessaria l’approvazione per i canali di Slack
- dove inviare le richieste da approvare
- quando gli inviti possono essere accettati automaticamente
Gestire le impostazioni di approvazione
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Canali.
- Sotto Approvazioni, scegli un’impostazione e clicca su Modifica.
- Modifica le opzioni per l’approvazione degli inviti, quindi clicca su Salva.
Gestire le impostazioni di approvazione per le organizzazioni
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Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro (e le persone a cui hanno concesso l’autorizzazione) possono applicare le impostazioni automatiche di approvazione e accettazione personalizzate a organizzazioni specifiche con cui la loro azienda lavora.
Gestire le impostazioni di approvazione
- Dalla scheda Home, fai clic su Directory.
- Clicca su Esterno in alto nella pagina.
- Clicca sull’icona Ingranaggio e seleziona Gestisci connessioni per vedere tutte le organizzazioni con cui lavori.
- Accanto all’organizzazione per cui vuoi impostare l’approvazione personalizzata, clicca
sull’icona dei tre puntini e seleziona Modifica impostazioni di approvazione.
- Clicca su Personalizzata e poi seleziona un’opzione dal menu.
- Clicca su Salva per confermare.
Gestire le impostazioni di accettazione
- Dalla scheda Home, fai clic su Directory.
- Clicca su Esterno in alto nella pagina.
- Clicca sull’icona Ingranaggio e seleziona Gestisci connessioni per vedere tutte le organizzazioni con cui lavori.
- Accanto all’organizzazione per cui vuoi impostare l’approvazione personalizzata, clicca
sull’icona dei tre puntini e seleziona Modifica impostazioni di accettazione.
- Clicca su Personalizzata e poi seleziona un’opzione dal menu.
- Clicca su Salva per confermare.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione (e le persone a cui hanno concesso l’autorizzazione) possono applicare le impostazioni di approvazione e accettazione personalizzate a organizzazioni specifiche con cui la loro azienda lavora.
Gestire le impostazioni di approvazione
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Connessioni.
- Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’
icona dei tre puntini e seleziona Canali.
- Clicca su Approvazioni nella barra laterale e seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
- Scegli un’opzione, quindi clicca su Salva modifiche.
Gestire le impostazioni di accettazione
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Fai clic su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Connessioni.
- Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’
icona dei tre puntini e seleziona Canali.
- Clicca su Accettazione automatica nella barra laterale e seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
- Scegli un’opzione, quindi clicca su Salva modifiche.
Nota: Se non trovi Directory nella Home, cerca la scheda Connessioni esterne nella barra laterale. (Per trovarla, potresti dover fare clic su Altro).
Approvare o rifiutare le richieste di invito
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Piano Enterprise
Quando è richiesta l’approvazione per i canali di Slack Connect, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro (e le persone a cui hanno concesso l’autorizzazione) possono esaminare una richiesta di invito.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Gestisci inviti di Slack Connect.
- Seleziona la scheda Apri richieste.
- Seleziona l’ icona dei tre puntini accanto al nome di un canale per approvare o rifiutare la richiesta. Per eseguire l’azione in blocco, seleziona fino a 25 richieste e seleziona Approva o Rifiuta.
Quando è richiesta l’approvazione per i canali di Slack Connect, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione (e le persone a cui hanno concesso l’autorizzazione) possono esaminare una richiesta di invito.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Gestisci inviti di Slack Connect.
- Clicca su Inviti nella colonna a sinistra.
- Seleziona la scheda Apri richieste.
- Seleziona l’ icona dei tre puntini accanto al nome di un canale per approvare o rifiutare la richiesta. Per eseguire l’azione in blocco, seleziona fino a 25 richieste e seleziona Approva o Rifiuta.
Revocare le richieste di invito in sospeso
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Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro (e chiunque altro sia autorizzato a farlo) possono revocare un invito di Slack Connect inviato da un membro della loro area di lavoro e che non è ancora stato accettato.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Gestisci inviti di Slack Connect.
- Seleziona la scheda Inviti inviati.
- Fai clic sull' icona dei tre puntini accanto al nome del canale e seleziona Revoca invito. Per eseguire l'azione in blocco, fare clic su Revoca tutti gli inviti o selezionare fino a 25 richieste, quindi fare clic su Revoca inviti selezionati.
Proprietari e amministratori dell’organizzazione (e le persone a cui hanno concesso l’autorizzazione) possono revocare un invito di Slack Connect inviato da un membro della loro organizzazione e che non è ancora stato accettato.
- Dalla scheda Home , fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu e poi clicca su Gestisci inviti di Slack Connect.
- Clicca su Inviti nella colonna a sinistra.
- Seleziona la scheda Inviti inviati.
- Fai clic sull' icona dei tre puntini accanto al nome del canale e seleziona Revoca invito. Per eseguire l'azione in blocco, fare clic su Revoca tutti gli inviti o selezionare fino a 25 richieste, quindi fare clic su Revoca inviti selezionati.
Abilitare Slack Connect per aree di lavoro specifiche
In un’organizzazione Enterprise, puoi scegliere di consentire i canali di Slack Connect solo in aree di lavoro specifiche.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Canali.
- Accanto a Aree di lavoro con canali di Slack Connect, clicca su Modifica.
- Seleziona un’opzione, quindi clicca su Salva.
Automatizzare l’approvazione degli inviti
In un’organizzazione Enterprise, puoi automatizzare l'approvazione degli inviti ai canali di Slack Connect utilizzando una serie di API di Slack Connect. Le regole di automazione possono essere applicate prima che gli inviti di Slack Connect vengano inviati, in modo da prevenire inviti che violano le linee guida sugli inviti della tua organizzazione e di gestire gli inviti su larga scala.
Nota: puoi impostare le regole di automazione solo per gli inviti inviati dai membri per i canali di proprietà della tua organizzazione.
Abilitare l’automazione dell’approvazione degli inviti
Dopo aver impostato le regole di automazione utilizzando l'API di Slack, puoi abilitare l'automazione in Slack:
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Canali.
- Accanto ad Applica le regole di automazione prima che vengano inviati gli inviti al canale, clicca su Modifica.
- Seleziona la casella accanto ad Abilita, quindi clicca su Salva impostazione.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per i piani a pagamento