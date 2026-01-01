Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Video: Reazioni con emoji per portare a termine il lavoro
Scopri come il lavoro diventa un po’ più piacevole e divertente grazie alle reazioni con emoji. Leggi l’articolo Utilizzare le reazioni con emoji per scoprire di più.
Altri video di Slack
Mettiamo a disposizione anche una serie di tutorial di Slack per aiutarti ad ambientarti e a iniziare a lavorare su Slack.
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