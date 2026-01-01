Sei in viaggio verso un nuovo fuso orario? Quando arrivi a destinazione puoi aggiornare il fuso orario locale su Slack.
Cambiare il fuso orario
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Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze dal menu.
Scegli Lingua e regione dall'elenco.
Alla voce Fuso orario, seleziona un’opzione dal menu a discesa.
Se vuoi che Slack aggiorni automaticamente il fuso orario quando viaggi, seleziona la casella accanto a Imposta fuso orario automaticamente.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze .
In Lingua e regione, seleziona Ora .
Attiva o disattiva l’opzione Imposta fuso orario automaticamente.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze.
Attiva o disattiva l’opzione Imposta fuso orario automaticamente.
Nota: quando aggiorni il fuso orario su Slack, la pianificazione delle notifiche e i promemoria resteranno impostati sul fuso orario locale. I messaggi riporteranno sempre l’indicazione di data e ora del computer.
Sincronizzare il fuso orario con il dispositivo
Se l’ora visualizzata su Slack è diversa rispetto a quella del dispositivo, ti consigliamo di modificare l’ora nelle impostazioni del dispositivo. Selezione il dispositivo dall’elenco riportato di seguito per ottenere le istruzioni:
Non appena avrai modificato le impostazioni del dispositivo, torna all’app di Slack e segui i passaggi precedenti per assicurarti che il fuso orario nelle preferenze di Slack corrisponda a quello del computer o del dispositivo mobile.