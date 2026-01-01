Mentre valuti se passare da un piano a pagamento alla versione gratuita di Slack o se effettuare l’aggiornamento al termine del periodo di prova, usa questa guida per capire come cambierà il tuo accesso alle funzioni e quale sarà il possibile impatto sul modo in cui gestisci i progetti, collabori con partner esterni e automatizzi il tuo lavoro.

Suggerimento: i membri della tua area di lavoro potrebbero utilizzare le funzioni a pagamento più di quanto tu creda. Prima di decidere di cambiare piano, consulta il tuo team per sapere quali saranno le conseguenze per loro.



Cronologia di file e messaggi

Puoi cercare nella cronologia di messaggi e file tutte le conversazioni a cui hai accesso e trovare le decisioni prese su progetti passati o i file condivisi durante le riunioni.

Nella versione gratuita di Slack, sarai limitato ai 90 giorni più recenti di cronologia di messaggi e file e tutti i dati nell’area di lavoro più vecchi di un anno verranno eliminati. Quando esegui l'aggiornamento, i messaggi e file oltre il limite di 90 giorni verranno rivelati. Prima di effettuare il downgrade, controlla le statistiche dell’area di lavoro per avere una panoramica di quanti messaggi e file saranno nascosti dal limite di 90 giorni e quanti dati verranno eliminati definitivamente dopo un anno nella versione gratuita di Slack.

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Statistiche dell’area di lavoro dal menu. Dalla scheda Panoramica, clicca su Ultimi 28 giorni e scegli un intervallo, se lo desideri. Scorri fino a Dove avvengono le conversazioni per vedere quanti messaggi sono presenti nell’area di lavoro e quando sono stati inviati. Per analizzare i dati al di fuori di Slack, clicca su Esporta.

Nota: a partire dal 26 agosto 2024, inizieremo a eliminare messaggi e file più vecchi di un anno dalle aree di lavoro gratuite. Scopri di più su queste modifiche nelle nostre domande frequenti.

Sezioni personalizzate

Le sezioni personalizzate permettono ai membri dell’area di lavoro di raggruppare i canali e i messaggi diretti (MD) nella barra laterale in sezioni più adatte alle loro esigenze. Quando passi alla versione gratuita, le conversazioni che i membri della tua area di lavoro hanno organizzato nelle sezioni personalizzate saranno riorganizzate in una delle tre sezioni predefinite: Canali, MD e Preferiti.

Nota: le sezioni personalizzate sono uniche per tutti coloro che utilizzano Slack. I membri della tua area di lavoro potrebbero utilizzare sezioni personalizzate per organizzare le loro conversazioni, anche se tu non lo fai.

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Incontri di gruppo

Le discussioni di gruppo per l'avvio dei progetti e le sessioni di brainstorming con l’intero team possono avvenire con il semplice clic di un pulsante tramite gli incontri di gruppo, senza bisogno di software video o vocale di terze parti.

Una volta eseguito il downgrade da un piano a pagamento, avrai accesso esclusivamente a incontri individuali negli MD.

Suggerimento: avvia un incontro di gruppo in un canale di progetto per condurre una riunione e aggiungi note nella conversazione dell’incontro per gestire i dettagli e le azioni in un unico posto.

Slack Connect

Con Slack Connect, puoi collaborare con organizzazioni esterne che utilizzano Slack senza uscire dall’area di lavoro.

Una volta che hai scelto la versione gratuita, i canali di Slack Connect si disconnetteranno e potrai lavorare con i partner esterni solo individualmente, nei MD. Controlla quali sono le aziende con cui collabori nei canali verificando le Connessioni esterne prima di eseguire il downgrade.

Dal desktop, fai clic su Directory nella parte superiore della barra laterale. Fai clic su Esterno . Clicca sul nome di un’azienda per esaminare i canali in cui collaborate.

Account ospite

Gli account ospite ti permettono di invitare persone esterne alla tua area di lavoro e di limitare il loro accesso a canali specifici. Sono perfetti per lavorare con collaboratori che non hanno una propria area di lavoro su Slack, ma non dovrebbero avere accesso a tutte le tue conversazioni.

Quando si passa alla versione gratuita, gli account ospiti esistenti saranno disattivati. Per continuare a lavorare con i tuoi ospiti, dovrai riattivarli come membri a pieno titolo, dando loro accesso all’intera area di lavoro. Controlla quanti account ospiti sta utilizzando il tuo team dalla dashboard di amministrazione:

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone . Clicca su Filtra, quindi seleziona le caselle acconto a Ospite multicanale e Ospite di un canale singolo.

Canvas

Puoi creare i canvas per fare in modo che i documenti siano facilmente accessibili in Slack: pensa ai piani di progetto, agli elenchi di cose da fare e agli ordini del giorno delle riunioni. I canvas riducono la necessità di passare da un programma all'altro quando svolgi il tuo lavoro.

Quando esegui il downgrade, i canvas presenti nell’area di lavoro verranno convertiti in modalità sola lettura e non potrai crearne di nuovi.

Consulta Canvas per visualizzare i canvas a cui hai accesso e ricorda che l’area di lavoro potrebbe contenere canvas non condivisi con te.

Dal desktop, fai clic su File nella barra laterale. Fai clic su Canvas . Cerca un canvas specifico o selezionane uno dall’elenco per visualizzarlo.

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Elenchi

Gli elenchi sono uno strumento di gestione delle attività che puoi utilizzare per collaborare al lavoro di progetto, creare priorità del team, valutare le richieste dai canali in Slack e altro ancora. Se esegui il downgrade, non avrai più accesso agli elenchi.

Quando esegui il downgrade, gli elenchi presenti nell’area di lavoro verranno convertiti in modalità sola lettura e non potrai crearne di nuovi.

Sfoglia Elenchi per visualizzare gli elenchi a cui hai accesso e ricorda che altri nella tua area di lavoro potrebbero utilizzare elenchi che non hanno condiviso con te.

Dal desktop, fai clic su File nella barra laterale. Fai clic su Elenchi . Cerca un elenco specifico o selezionane uno dall’elenco per aprirlo.

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Gruppi utenti personalizzati

I gruppi utenti semplificano l’invio di notifiche o la comunicazione con interi team, proprio come una lista di distribuzione di e-mail.

Quando esegui il downgrade, tutti gli utenti vengono rimossi dai loro gruppi utenti e non potrai più crearne di nuovi. Verifica quali gruppi di utenti esistono nell’area di lavoro dalla scheda Persone.

Dal desktop, fai clic su Directory in alto sulla barra laterale. Fai clic su Gruppo utenti . Digita il nome di un team, progetto o reparto nel campo di ricerca. Clicca su un gruppo per visualizzarne i membri.

Single Sign-On e autenticazione

Se hai impostato OAuth con Google o Single Sign-On (SSO) SAML, i membri dovranno aggiungere una password per accedere a Slack in futuro.

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza . Clicca su SSO e autenticazione e rivedi le impostazioni relative a Single Sign-On.

Nota: i clienti con la versione gratuita di Slack che hanno connesso un'organizzazione Salesforce a Slack possono utilizzare l’SSO.



Workflow Builder

I workflow consentono al team di risparmiare tempo grazie all’automatizzazione dei processi di routine.

Quando esegui il downgrade, i workflow esistenti non funzioneranno più e non potrai crearne di nuovi. Le attività di routine come l’invio e il trattamento delle richieste dell’Help Desk, la raccolta di feedback dopo una riunione o l’invio di messaggi ricorrenti settimanali dovranno essere completate manualmente. Esamina i workflow utilizzati regolarmente dal team nella dashboard dei workflow.

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace. Clicca su Workflow nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Filtro per visualizzare solo i workflow pubblicati.

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App e integrazioni

La versione gratuita di Slack impone un limite di 10 installazioni di app di terze parti o personalizzate. Se ne usi di più, dovrai disinstallarne alcune per fare spazio a quelle nuove. Puoi vedere quali app sono installate nell’area di lavoro in Slack Marketplace.

Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona App e workflow dal menu per aprire Slack Marketplace. Clicca su App installate nella barra laterale sinistra.

Suggerimento: Scopri quali app i membri della Community di Slack stanno utilizzando nelle loro aree di lavoro sul forum di Slack Community.

Altre funzioni disponibili solo nei piani a pagamento

Eseguire il downgrade rimuoverà l’accesso anche alle seguenti funzioni a pagamento:

I piani a pagamento di Slack sono pensati per permetterti di lavorare al meglio, con funzioni specifiche per la collaborazione e la produttività. Se scegli di effettuare il downgrade ma poi cambi idea, puoi aggiornare la tua area di lavoro in qualsiasi momento.

Hai domande sul cambio di piano? Contattaci, siamo qui per aiutarti!