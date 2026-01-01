Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Puoi modificare gli utenti autorizzati a postare sui canali o a utilizzare i tag con
notifiche per tutti i membri del canale. Questo aiuta i canali grandi, come quelli utilizzati per gli annunci, a rispettare l’argomento del canale ed evitare le distrazioni. Nota: i proprietari possono limitare chi può impostare le autorizzazioni per i post. Se non vedi questa opzione, contatta un proprietario per richiedere assistenza.
Gestire gli utenti che possono postare nei canali
Piani Free e Pro
Piani Business+ ed Enterprise
Puoi modificare chi può postare messaggi nel
canale #generale. Questo canale può essere di sola lettura per gli utenti che non sono autorizzati a postare.
Dal desktop, apri il canale #generale.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Impostazioni. Accanto a
Autorizzazioni per i post, clicca su Modifica .
Seleziona chi può postare e rispondere ai messaggi. Se stai scegliendo delle persone specifiche, potrai selezionarne un massimo di 100.
Clicca su
Salva modifiche.
Puoi modificare chi può postare in qualsiasi canale. Un canale può essere di sola lettura per gli utenti che non sono autorizzati a postare.
Vai sul desktop e apri il canale per il quale vuoi modificare le autorizzazioni per i post.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Impostazioni. Accanto a
Autorizzazioni per i post, clicca su Modifica .
Seleziona chi può postare e rispondere ai messaggi. Se stai scegliendo delle persone specifiche, potrai selezionarne un massimo di 100 per canale.
Clicca su
Salva modifiche. Suggerimento: con i piani Business+ ed Enterprise, i proprietari e gli amministratori autorizzati possono gestire le autorizzazioni per i post nei canali dotati di strumenti di gestione del canale.
Gestire chi può inviare le notifiche in un canale
Piani Free e Pro
Piani Business+ ed Enterprise
Puoi modificare chi può
utilizzare il tag @tutti per inviare notifiche a tutti i membri del canale #generale.
Dal desktop, apri il canale #generale.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Impostazioni. Accanto a
Autorizzazioni per i post, clicca su Modifica .
Seleziona o deseleziona la casella accanto a
Consenti i tag @tutti.
Clicca su Salva modifiche.
Puoi modificare chi può
utilizzare il tag @tutti per inviare notifiche a tutti i membri del canale #generale. Puoi anche modificare chi può utilizzare i tag @qui o @canale per inviare notifiche ai membri di altri canali.
Vai sul desktop e apri il canale per il quale vuoi modificare le autorizzazioni per i post.
Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Impostazioni. Accanto a
Autorizzazioni per i post, clicca su Modifica .
Seleziona o deseleziona la casella accanto a
Abilita i tag @qui e @canale (per il canale #generale, visualizzerai Abilita i tag @tutti).
Clicca su Salva modifiche.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i
membri (impostazione predefinita) Disponibile su
(limitazioni per tutti i piani Freee Pro) Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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