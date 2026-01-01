Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Gestire le preferenze Contrassegna come letto
I messaggi su Slack vengono contrassegnati come letti quando apri il canale o il messaggio diretto. Se vuoi, puoi modificare questa preferenza e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Riprendi da dove hai lasciato e contrassegna la conversazione come letta
- Inizia dal messaggio più recente e contrassegna la conversazione come letta
- Inizia dal messaggio più recente ma lascia i messaggi non visualizzati come non letti
Impostare le preferenze Contrassegna come letto
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze.
- Seleziona Contrassegna come letto.
- Alla voce Quando visualizzo un canale, seleziona la tua preferenza.
Suggerimento: scopri di più sulla lettura dei messaggi su Slack.
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