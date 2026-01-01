Registrare clip audio e video su Slack
Condividi clip audio e video fino a cinque minuti di durata in Slack per comunicare facilmente con il tuo team, indipendentemente dal fuso orario o dalla posizione geografica. Chiunque sia in un canale o in un messaggio diretto (MD) può riprodurre i clip e rispondere in una conversazione con un proprio clip.
Registra un clip video
Desktop
iOS
Android
- Da un canale o MD, clicca sull’ icona della fotocamera nel campo messaggio.
- Seleziona una finestra per condividere lo schermo, quindi clicca su Registra. (È anche possibile condividere lo schermo dopo aver iniziato la registrazione.)
- Quando hai terminato, fai clic su Interrompi registrazione e scegli un’anteprima.
- Fai clic su Fatto e aggiungi un messaggio se lo desideri, quindi fai clic sull' icona dell'aeroplano di carta per inviare il clip.
- Per includere una trascrizione per il video, fai clic sull’ icona Genera trascrizione.
Personalizza il clip
Scegli tra le seguenti impostazioni prima o durante la registrazione di un clip:
- Accendere o spegnere la fotocamera.
- Attivare o disattivare l’audio.
- Sfocare lo sfondo o caricare un’immagine di sfondo.
- Selezionare una fotocamera o un microfono diversi.
- Caricare un clip video esistente.
- Aprire un canale o un MD e toccare il campo messaggio.
- Tocca l’ icona + e seleziona Registra un clip video.
- Tocca il pulsante Registra.
- Quando hai terminato la registrazione, tocca di nuovo il pulsante Registra. Poi, tocca Usa video.
- Se lo desideri, aggiungi un messaggio, poi tocca l’ icona Aereo di carta per inviare il tuo clip.
- Per includere una trascrizione per il video, tieni premuto il messaggio e seleziona Genera trascrizione .
- Aprire un canale o un MD e toccare il campo messaggio.
- Tocca l’ icona + e seleziona Registra un clip video.
- Tocca il pulsante Registra.
- Quando hai terminato la registrazione, tocca di nuovo il pulsante Registra. Quindi tocca Allega.
- Se lo desideri, aggiungi un messaggio, poi tocca l’ icona Aereo di carta per inviare il tuo clip.
- Per includere una trascrizione per il video, tieni premuto il messaggio e seleziona Genera trascrizione .
Suggerimento: i sottotitoli chiusi sono disponibili per tutti i clip video.
Registra un clip audio
Desktop
iOS
Android
- Da un canale o MD, clicca sull’icona del microfono nel campo messaggio per iniziare a registrare.
- Quando hai terminato, fai clic sul segno di spunta per interrompere la registrazione.
- Se lo desideri, aggiungi un messaggio, quindi fai clic sull’ icona dell’aereo di carta.
- Per includere una trascrizione dell’audio, fai clic sull’ icona Genera trascrizione.
- Aprire un canale o un MD e toccare il campo messaggio.
- Tocca l’ icona + e seleziona Registra un clip audio.
- Quando hai terminato, tocca il segno di spunta per interrompere la registrazione.
- Se lo desideri, aggiungi un messaggio, quindi tocca l’ icona dell’aereo di carta.
- Per includere una trascrizione per il video, tieni premuto il messaggio e seleziona Genera trascrizione .
- Aprire un canale o un MD e toccare il campo messaggio.
- Tocca l’ icona + e seleziona Registra un clip audio.
- Quando hai terminato, tocca il segno di spunta per interrompere la registrazione.
- Se lo desideri, aggiungi un messaggio, quindi tocca l’ icona dell’aereo di carta.
- Per includere una trascrizione per il video, tieni premuto il messaggio e seleziona Genera trascrizione .
Eliminare un clip
Se possiedi l’autorizzazione a modificare o a eliminare i messaggi, puoi eliminare i clip che hai registrato.
Desktop
iOS
Android
- Passa il puntatore su un clip e clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Clicca su Elimina clip.
- Clicca su Sì, elimina questo clip.
Eliminare un clip video
- Tocca il clip, poi tocca l’ icona dei tre puntini.
- Tocca Elimina.
- Tocca Sì, elimina clip.
Eliminare un clip audio
- Tocca e tieni premuto il clip.
- Tocca Elimina, poi tocca Sì, elimina clip.
Eliminare un clip video
- Tocca il clip, poi tocca l’ icona dei tre puntini.
- Tocca Elimina.
- Tocca nuovamente Elimina.
Eliminare un clip audio
- Tocca e tieni premuto il clip.
- Tocca Elimina e poi di nuovo Elimina.
Nota: i clip seguono gli stessi criteri di conservazione degli altri file su Slack.
Risoluzione dei problemi di registrazione
Se hai problemi con l’audio o il video durante la registrazione di clip, continua a leggere per scoprire come risolvere alcuni problemi comuni.
Verifica le origini input audio
Se l’audio non funziona durante la registrazione, vai alle preferenze audio e video dell’app desktop di Slack.
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo in alto a destra.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Audio e video nella colonna a sinistra.
Una volta aperte le preferenze, controlla quanto segue:
- Assicurati di aver selezionato il microfono e l’altoparlante corretti.
- Per eseguire il test del microfono, pronuncia qualche parola Se il misuratore vocale non si muove verso l’alto e il basso mentre parli, prova le altre opzioni nel menu a discesa del microfono.
Verifica le impostazioni audio
Assicurati che l’audio non sia silenziato e poi conferma l’autorizzazione di Slack per accedere al microfono.
Mac
Windows
- Apri Preferenze di sistema.
- Seleziona Sicurezza e privacy e poi clicca sulla scheda Privacy.
- Seleziona Microfono dall’elenco sulla sinistra.
- Seleziona la casella accanto a Slack. Se è già selezionata, deselezionala e selezionala di nuovo.
Se utilizzi Windows 10, segui questi passaggi per assicurarti di aver concesso a Slack l’accesso al microfono:
- Apri Impostazioni.
- Seleziona Privacy.
- Clicca su Microfono.
- Attiva le impostazioni per consentire alle app di accedere al microfono. Nell’elenco delle app di Microsoft Store, cerca Slack e attiva le impostazioni.
Verificare le impostazioni di fotocamera e video
Se durante la registrazione la fotocamera non funziona, potrebbe essere necessario consentire l’accesso a Slack dalle impostazioni di sistema del computer:
Mac
Windows
- Apri Preferenze di sistema.
- Seleziona Sicurezza e privacy e poi clicca sulla scheda Privacy.
- Clicca su Fotocamera.
- Seleziona la casella accanto a Slack. Se è già selezionata, deselezionala e selezionala di nuovo.
- Apri Impostazioni.
- Seleziona Privacy.
- Clicca su Fotocamera.
- Attiva le impostazioni per consentire alle app di accedere alla fotocamera. Nell’elenco delle app di Microsoft Store, cerca Slack e attiva le impostazioni.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti
- Disponibile per tutti i piani