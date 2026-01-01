Su Slack, gli emoji sono sia divertenti che utili per portare a termine il lavoro. Per sfruttare al massimo gli emoji, puoi impostare la carnagione predefinita, le preferenze di visualizzazione e le reazioni con emoji con un clic.
Scegliere la carnagione predefinita
Desktop
iOS
Android
Clicca sull’icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu.
Tocca l’icona della mano ✋ nell’angolo in basso a destra.
Scegli la carnagione predefinita.
Suggerimento: cliccando su un determinato emoji quando appare nel campo messaggio, puoi scorrere in modo rapido i vari tipi di carnagione.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze.
In Aspetto, tocca Carnagione predefinita per emoji.
Scegli la carnagione che preferisci.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze.
In Aspetto, tocca Carnagione predefinita per emoji.
Scegli la carnagione che preferisci.
Impostare le preferenze di visualizzazione degli emoji
Esistono un paio di preferenze sul modo di gestire la visualizzazione degli emoji su Slack:
Mostra gli emoji come Unicode o testo semplice
Scegli di rendere le emoji più grandi nei messaggi senza testo
Converti le emoticon digitate in emoji
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Seleziona Messaggi e media.
Alla voce Emoji, seleziona o deseleziona le caselle per impostare le preferenze.
Nota: Slack visualizza gli emoji seguendo lo stile Apple su dispositivi Mac e iOS e lo stile Google su quelli Windows, Linux e Android.
Imposta le preferenze per le reazioni con emoji con un clic
Le reazioni con emoji con un clic ti consentono di rispondere ai messaggi su Slack in modo quasi istantaneo: ti basta spostare il puntatore su un messaggio e scegliere tra tre emoji suggeriti. I proprietari e gli amministratori possono scegliere le reazioni con un clic predefinite che puoi vedere, ma le puoi personalizzare tramite i passaggi indicati di seguito.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze.
Seleziona Messaggi e media.
Sotto Emoji, seleziona o deseleziona la casella accanto a Mostra reazioni con un clic nei messaggi. Se selezionate, clicca sulle caselle per selezionare tre emoji.