Die Emojis in Slack sind sowohl lustig als auch nützlich beim Erledigen der Arbeit. Für eine optimale Nutzung der Emojis kannst du deinen Standard-Hautton, die Anzeigeeinstellungen und die Emoji-Reaktionen mit einem Klick anpassen.



Hauttöne festlegen

Desktop iOS Android Klicke auf das Smiley-Symbol im Nachrichtenfeld, um das Menü zu öffnen. Klicke auf das ✋ Hand-Symbol in der unteren rechten Ecke. Wähle einen Standardhautton aus. Tipp: Wenn ein Emoji im Nachrichtenfeld erscheint, kannst du auf ein bestimmtes Emoji klicken, um schnell die verschiedenen verfügbaren Hauttöne zu durchlaufen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Erscheinungsbild“ auf Standard-Emoji-Hautton. Wähle deinen bevorzugten Hautton aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Erscheinungsbild“ auf Standard-Emoji-Hautton. Wähle deinen bevorzugten Hautton aus.



Lege deine Emoji-Anzeigeoptionen fest

Es gibt einige persönliche Einstellungen für die Verwaltung der Emoji-Anzeige in Slack.

Emojis als Unicode oder Klartext anzeigen

Wähle diese Option aus, um Emojis in Nachrichten ohne Text größer anzuzeigen

Wandele getippte Emoticons in Emojis um

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Wähle Nachrichten & Medien aus. Aktiviere oder deaktiviere unter Emoji das Kontrollkästchen, um deine persönlichen Einstellungen festzulegen.

Hinweis: Slack zeigt Emojis auf Mac- und iOS-Geräten im Apple-Stil und auf Windows-, Linux- und Android-Geräten im Google-Stil an.



Lege deine persönlichen Einstellungen für One-Click-Emoji-Reaktionen fest

Mit One-Click-Emoji-Reaktionen kannst du nahezu sofort auf Nachrichten in Slack antworten – bewege den Cursor einfach über eine Nachricht und wähle eine der drei Emoji-Optionen. Inhaber und Administratoren können standardmäßige One-Click-Reaktionen auswählen, die dir angezeigt werden. Du kannst diese jedoch anhand der folgenden Schritte anpassen.