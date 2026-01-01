Un modo semplice, piacevole e produttivo di collaborare

Connetti il team, imposta i progetti e collabora con chat, audio e video. Slack semplifica la collaborazione con le persone con cui lavori.

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Confronta i vantaggi.

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Messaggistica illimitata
Riunioni audio e video
Integrazioni e altri strumenti
Lavoro potenziato dall’IA
Single Sign-On (SSO)
Strumenti per amministratori
Gestione degli utenti
Free

0 $

gratis per sempre
Inizia
Cronologia dei messaggi di 90 giorni
Ogni messaggio inviato in Slack viene salvato per 90 giorni ed è completamente ricercabile. Passa a un piano a pagamento per accedere ai 12 mesi precedenti di messaggi, file e impostazioni aggiuntive di conservazione dei dati.
Individuali
Collabora in tempo reale tramite riunioni audio e video (compresa la condivisione schermo) usando Slack Incontri.
10
Scegli tra oltre 2.600 app disponibili in Slack Marketplace per supportare il tuo lavoro, tra cui Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e tante altre.
Lavoro potenziato dall’IA
Single Sign-On (SSO)
Esportazioni di dati
Provisioning SCIM
Pro

8,75 $

per utente al mese, in caso di pagamento mensile
7,25 $ per utente al mese, in caso di pagamento annuale
Illimitato
Ogni messaggio, conversazione e file condiviso in Slack viene salvato ed è completamente ricercabile così puoi trovare ciò che ti serve e aggiornarti più velocemente.
Di gruppo
Collabora in tempo reale tramite riunioni audio e video (compresa la condivisione schermo) usando Slack Incontri.
Illimitato
Scegli tra oltre 2.600 app disponibili in Slack Marketplace per supportare il tuo lavoro, tra cui Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e tante altre.
Riepiloghi IA delle conversazioni
Mettiti in pari su canali e conversazioni con un semplice clic. Ottieni un riepilogo dettagliato delle tue riunioni completo di trascrizione, punti chiave e attività da completare.
OAuth con Google
Accedi a Slack con Google per una maggiore sicurezza e praticità.
Esportazioni di dati
Provisioning SCIM
Miglior valore
Business+
50% di sconto per 3 mesi*

18$9 $

per utente al mese, in caso di pagamento mensile
15 $ per utente al mese, in caso di pagamento annuale
Illimitato
Ogni messaggio, conversazione e file condiviso in Slack viene salvato ed è completamente ricercabile così puoi trovare ciò che ti serve e aggiornarti più velocemente.
Di gruppo
Collabora in tempo reale tramite riunioni audio e video (compresa la condivisione schermo) usando Slack Incontri.
Illimitato
Scegli tra oltre 2.600 app disponibili in Slack Marketplace per supportare il tuo lavoro, tra cui Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT e tante altre.
Ricerca IA, generazione di workflow IA, sintesi quotidiane e riepiloghi di file
Grazie all'IA in Slack, puoi ottenere risposte immediate semplicemente digitando una domanda nella ricerca, creare workflow da un singolo prompt e metterti rapidamente in pari con sintesi basate sull'IA.
Basato su SAML
Accedi a Slack tramite un IDP di tua scelta per una maggiore sicurezza e praticità. Scegli tra 12 configurazioni SSO, tra cui OneLogin, Google, Microsoft Azure e Okta.
Esportazioni di dati
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare dati da tutti i canali e le conversazioni, inclusi i canali privati e i messaggi diretti, in base alle necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Provisioning SCIM
Slack supporta il provisioning dei membri con lo standard SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Per utilizzare il provisioning è necessario usare un’app del connettore insieme a un provider di identità supportato.
*Si applicano le condizioni previste

Un’app di collaborazione creata per la tua azienda

Slack è progettato in modo che la comunicazione sia quanto più efficiente possibile. Puoi chattare in un canale di team, avere un colloquio privato in un MD e persino condividere lo schermo in un incontro. (Con l’e-mail non puoi fare niente di tutto questo.)

Animazione dell’interfaccia utente di Slack: spese, vendite e tasso di conversione sono condivisi in un canale di Slack. Gli addetti al marketing reagiscono alle informazioni dettagliate e adattano le spese pubblicitarie.

Strumenti di collaborazione che funzionano ovunque tu sia

Con Slack, tutti nella tua azienda possono lavorare e collaborare ovunque si trovino, senza perdere mai la sensazione di essere fianco a fianco anche se sono a chilometri di distanza.

Una piattaforma di collaborazione creata per aziende o team di qualsiasi dimensione

Che tu faccia parte di un team di 2 o 200 persone, centralizzare la comunicazione, le app di terze parti e altri strumenti può farti risparmiare tempo, aumentare la produttività e aiutarti a collaborare in modo più efficace.

“Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora e per aumentare la velocità ed è parte integrante dell’interazione con i nostri clienti. Utilizziamo Slack ogni giorno.”

Brad Lightcap

COO, OpenAI

IniziaLeggi la storia del cliente

Team grandi e piccoli collaborano in Slack

  • 85%

    degli utenti afferma che Slack ha migliorato la comunicazione*I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.

  • 86%

    sente che la propria capacità di lavorare da remoto è migliorata*I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.

  • 88%

    si sente più connesso con il team**I valori riportati sono stimati in base al rischio e al valore attuale riferito a tre anni. “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, 2020.

Domande frequenti

Slack offre un modo di lavorare più semplice e più organizzato. Invece di scambi interminabili di e-mail, in Slack il lavoro si svolge nei canali: spazi flessibili per riunire tutte le persone, gli strumenti e i file necessari per completare le attività. A differenza dell’e-mail, dove i messaggi possono facilmente andare persi, puoi attirare l’attenzione di una persona con una notifica in Slack quando hai bisogno di una risposta rapida. Slack ti connette inoltre agli strumenti di lavoro più utilizzati, cosa che l’e-mail non può fare. Ecco alcuni altri motivi per effettuare il passaggio.

I messaggi diretti tra uno o più membri sono privati per impostazione predefinita. Queste chat saranno elencate in un gruppo separato in Messaggi diretti sotto l’elenco di canali pubblici e privati a sinistra della finestra di Slack.

Con Slack Connect, puoi inviare inviti per avviare conversazioni con messaggi diretti con persone esterne alla tua azienda, esattamente come i normali MD in Slack. Una volta che un invito è stato inviato e accettato, puoi iniziare a scambiarti messaggi con persone di un’altra organizzazione.

Se vuoi avviare un messaggio diretto, la tua azienda deve usare Slack con un piano a pagamento. Le persone con il piano Free possono comunque accettare il tuo invito per un MD.

Slack organizza le conversazioni in canali, dove tutti possono riunirsi per condividere idee, prendere decisioni e portare avanti il lavoro. Aiuta i team ad agire più rapidamente e a rimanere sincronizzati, ovunque si trovino.

Con Slack Connect, puoi anche migliorare il modo in cui comunichi con partner, fornitori, clienti e altri, spostando le conversazioni direttamente in Slack.

Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con un sistema più rapido, più organizzato e più sicuro. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.

Una chat di gruppo è privata tra te e il destinatario. Considerala come una conversazione privata tra due persone in una piccola stanza.

Con i canali puoi riunire le persone giuste in un unico spazio e organizzarti per raggiungere un obiettivo comune. È possibile rendere i canali pubblici o privati e ogni membro che viene aggiunto a un canale può leggere facilmente i messaggi precedenti per aggiornarsi.

*Media ponderata. Basata su 2.707 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti Slack settimanali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (dicembre 2021)

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