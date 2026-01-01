O Slack Connect é uma maneira segura de colaboração entre empresas, diretamente no Slack. Saiba mais sobre como recursos de segurança e gerenciamento de dados se aplicam quando você trabalha no Slack com pessoas de outras empresas.

Observação: o Slack está trabalhando para verificar as organizações de modo a assegurar que a sua equipe esteja trabalhando com parceiros confiáveis.



Retenção, edição e exclusão de dados

Retenção de mensagens e arquivos

As configurações de retenção do workspace ou da organização Enterprise serão aplicadas apenas a mensagens e arquivos (incluindo canvas e listas) que seus membros enviarem. Qualquer conteúdo enviado por pessoas externas será retido ou excluído de acordo com as configurações de retenção da organização da qual eles fazem parte. Caso você use a versão gratuita do Slack e trabalhe no Slack Connect com uma organização Enterprise, mensagens e arquivos não serão excluídos desses canais se for definida a política de retenção de um ano.



Edição e exclusão de mensagens

As configurações de edição e exclusão de mensagens do workspace ou da organização serão aplicadas apenas a mensagens enviadas por seus membros. As mensagens só podem ser editadas ou excluídas por alguém da organização de onde elas foram enviadas.

Observação: quando você convida pessoas externas para um canal com permissão apenas para postar, somente sua organização pode definir uma política de retenção personalizada para esse canal.



Enterprise Key Management

Desde setembro de 2020, o Enterprise Key Management (EKM) está disponível para o Slack Connect e vem sendo aplicado de forma retroativa. Para os clientes do EKM, apenas as mensagens e os arquivos que os membros da sua organização enviarem serão criptografados usando suas chaves. As mensagens e os arquivos enviados por pessoas de outras empresas podem ser criptografados com as chaves delas caso elas também sejam clientes do EKM.



Ferramentas de exportação

Em qualquer plano pago, os proprietários e os administradores de workspaces podem exportar dados de canais públicos compartilhados com outras empresas. Nos planos Business+ e Enterprise, os proprietários de workspaces e os de organizações podem solicitar a exportação de dados em todos os canais públicos, canais privados e MDs com pessoas externas. Quando você exportar dados privados de um workspace ou organização com canais do Slack Connect, serão incluídos os arquivos presentes em canais privados compartilhados ou mensagens diretas trocadas entre membros de organizações em um canal do Slack Connect. O que esperar de uma exportação:

Incluído Mensagens de membros externos à organização exportadora de dados e os nomes exibidos no Slack desses membros

Links de arquivos enviados por membros da organização exportadora de dados Não incluído Uma lista de membros externos à organização exportadora de dados

Dados de mensagens e de arquivos de canais desconectados em que as organizações externas têm permissão apenas para postar

Observação: caso uma empresa com a qual você trabalha no Slack tenha configurações de retenção personalizadas para a organização dela, isso afeta os dados incluídos na exportação.



API de descoberta

Nos planos Enterprise, os proprietários de organizações podem usar as soluções eDiscovery e Prevenção contra perda de dados (DLP) para analisar e regular o conteúdo dos canais e das MDs do Slack Connect.