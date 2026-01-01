Slack Connect è un modo sicuro per collaborare tra aziende, direttamente su Slack. Scopri di più su come si applicano le funzioni di sicurezza e gestione dei dati quando si lavora su Slack con persone di altre aziende.

Attenzione: Slack si impegna a verificare le organizzazioni per assicurarsi che il tuo team collabori con partner fidati.



Conservazione, modifica ed eliminazione dei dati

Criteri di conservazione di messaggi e file

Le impostazioni di conservazione della tua area di lavoro o organizzazione aziendale si applicheranno solamente ai messaggi e ai file (compresi canvas ed elenchi) inviati dai membri. I contenuti inviati da persone di altre aziende verranno conservati o eliminati in base alle impostazioni di conservazione delle loro organizzazioni. Se utilizzi la versione gratuita di Slack e lavori in Slack Connect con un’organizzazione Enterprise, i tuoi messaggi e file non verranno eliminati da quei canali se scegli criteri di conservazione di un anno.



Modificare ed eliminare messaggi

Le impostazioni di modifica ed eliminazione dei messaggi della tua area di lavoro o organizzazione verranno applicate solamente ai messaggi inviati dai membri. I messaggi possono essere modificati o eliminati solamente dall’organizzazione che li ha inviati.

Nota: se inviti persone esterne in un canale con autorizzazione solo per postare, solo la tua organizzazione potrà impostare un criterio di conservazione personalizzato per quel canale.



Enterprise Key Management

Da settembre 2020, Enterprise Key Management (EKM) è disponibile per Slack Connect e la sua applicazione è retroattiva. Se sei cliente EKM, solamente i messaggi e i file inviati dai membri della tua organizzazione saranno crittografati utilizzando le tue chiavi. I messaggi e i file inviati da persone di altre aziende potranno essere crittografati con le loro chiavi se anche loro sono clienti EKM.



Strumenti di esportazione

Nei piani a pagamento, i proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono esportare i dati dai canali pubblici condivisi con altre aziende. Nei piani Business+ ed Enterprise, i proprietari delle aree di lavoro e delle organizzazioni possono richiedere di esportare i dati da tutti i canali pubblici e privati e dai messaggi diretti (MD) con persone esterne. Quando esporti dati privati da un’area di lavoro o un’organizzazione con canali di Slack Connect, i file nei canali privati condivisi o i messaggi diretti tra i membri delle organizzazioni in un canale di Slack Connect saranno inclusi. Cosa aspettarsi da un’esportazione:

Incluso Messaggi dei membri esterni all’organizzazione che effettua l’esportazione e i relativi nomi visualizzati su Slack

Link dei file caricati dai membri dell’organizzazione che effettua l’esportazione Non incluso Elenco dei membri esterni all’organizzazione che effettua l’esportazione

Messaggi e dati di file provenienti da canali disconnessi in cui le organizzazioni esterne hanno autorizzazione solo per postare.

Attenzione: se un’altra azienda con cui lavori su Slack ha impostazioni di conservazione personalizzate per la sua organizzazione, tali impostazioni influenzeranno i dati inclusi nell’esportazione.



API Discovery

Con i piani Enterprise, i proprietari dell’organizzazione possono utilizzare le soluzioni di eDiscovery e prevenzione della perdita dei dati (DLP) per esaminare e regolare i contenuti negli MD e nei canali di Slack Connect.