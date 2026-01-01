Um pagamentos pode dar errado por vários motivos. Se houver um problema com um pagamento, vamos enviar um e-mail aos proprietários do workspace e aos contatos de faturamento imediatamente.



O que esperar

Esperamos que você consiga resolver os problemas de pagamento rapidamente. Mesmo assim, veja a seguir detalhes do que acontece quando há um problema:

Depois... O que esperar 7 dias Se não pudermos processar um pagamento após uma semana, entraremos em contato com os proprietários e os administradores do workspace e os contatos de cobrança. 14 dias Enviaremos outro lembrete para as mesmas pessoas (proprietários/administradores do workspace e contatos de faturamento) caso ainda haja um problema. 21 dias Entraremos em contato mais uma vez com o proprietário do workspace e os contatos de faturamento. 28 dias Será feito o downgrade do workspace para o plano gratuito.



Atualizar sua forma de pagamento

Se você tiver problemas de pagamento, os proprietários do workspace, ou a pessoa que fez o upgrade, poderão atualizar a forma de pagamento na página Faturamento.



Entre em contato se precisar de ajuda

Se você tiver dúvidas sobre um pagamento que não foi realizado, fale com nossa equipe. Estamos aqui para ajudar!