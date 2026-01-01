Gerenciar quem pode notificar um canal ou workspace
Por padrão, todos os membros podem notificar um canal ou workspace usando as menções @canal, @aqui e @todos. Se quiserem, os proprietários e administradores podem ajustar essas configurações na organização Enterprise ou no workspace.
Permissões disponíveis
- Os proprietários podem escolher quem pode usar @canal e @aqui.
- Eles também podem escolher quem pode usar @todos no canal geral.
- Proprietários e administradores podem escolher se uma mensagem de aviso será exibida quando alguém usar @canal, @aqui ou @todos em um canal com pelo menos seis membros.
Dica: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores podem alterar quem pode usar @aqui ou @canal para notificar os membros em qualquer canal, com exceção do canal geral.
Gerenciar permissões de mensagens
Lembre-se de que essas permissões são aplicadas em um workspace ou em uma organização Enterprise, e não em canais específicos.
Planos gratuito, Pro e Business+
Planos Empresariais
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões.
- Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais.
- Clique em Editar permissão.
- Escolha quem pode realizar a ação e clique em Salvar.
Nível organizacional
Os proprietários de organização podem definir uma política para cada workspace da organização usando as etapas abaixo.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização.
- Clique em Funções e permissões e selecione Tipos de conta.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais.
- Clique em Editar permissão.
- Escolha quem pode realizar a ação. Se desejar, indique se os workspaces individuais podem editar essa configuração.
- Clique em Salvar.
Nível do workspace
Se não houver uma política definida para a organização, os proprietários e administradores de workspace podem ajustar as permissões de mensagens usando as etapas abaixo.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.
- Clique em Funções e permissões na barra lateral esquerda.
- Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais.
- Clique em Editar permissão.
- Escolha quem pode realizar a ação e selecione Salvar.
Gerenciar mensagem de aviso
Por padrão, uma mensagem de aviso será exibida quando alguém usar @canal, @aqui ou @todos em um canal com pelo menos seis membros. Os proprietários e administradores podem ajustar isso, se desejarem:
Planos gratuito, Pro e Business+
Planos Empresariais
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- Selecione Configurações do workspace no menu
- Clique na guia Permissões.
- Ao lado de Mensagens, clique em Expandir.
- Abra o menu suspenso para selecionar uma opção.
- Clique em Salvar.
Nível organizacional
Os proprietários de organização podem definir uma política para cada workspace da organização usando as etapas abaixo.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização.
- Na coluna à esquerda, clique em Configurações e, em seguida, selecione Políticas da Organização.
- Clique na guia Permissões.
- Ao lado de Restrições de mensagens, clique em Adicionar política.
- Abra o menu suspenso para selecionar uma opção.
- Clique em Salvar.
Nível do workspace
Se não houver uma política definida para a organização, os proprietários e administradores de workspaces podem ajustar as mensagens de aviso usando as etapas abaixo.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.
- Clique na guia Permissões.
- Ao lado de Mensagens, clique em Expandir.
- Abra o menu suspenso para selecionar uma opção.
- Clique em Salvar.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspace e de organização podem definir permissões para esse recurso. Os administradores do workspace têm acesso limitado.
- Disponível em todos os planos