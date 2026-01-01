Por padrão, todos os membros podem notificar um canal ou workspace usando as menções @canal, @aqui e @todos. Se quiserem, os proprietários e administradores podem ajustar essas configurações na organização Enterprise ou no workspace.

Permissões disponíveis

Os proprietários podem escolher quem pode usar @canal e @aqui .

e . Eles também podem escolher quem pode usar @todos no canal geral.

no canal geral. Proprietários e administradores podem escolher se uma mensagem de aviso será exibida quando alguém usar @canal, @aqui ou @todos em um canal com pelo menos seis membros.

Dica: nos planos Business+ e Enterprise, proprietários e administradores podem alterar quem pode usar @aqui ou @canal para notificar os membros em qualquer canal, com exceção do canal geral.



Gerenciar permissões de mensagens

Lembre-se de que essas permissões são aplicadas em um workspace ou em uma organização Enterprise, e não em canais específicos.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões. Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais. Clique em Editar permissão. Escolha quem pode realizar a ação e clique em Salvar. Nível organizacional Os proprietários de organização podem definir uma política para cada workspace da organização usando as etapas abaixo. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização. Clique em Funções e permissões e selecione Tipos de conta. Clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais. Clique em Editar permissão. Escolha quem pode realizar a ação. Se desejar, indique se os workspaces individuais podem editar essa configuração. Clique em Salvar. Nível do workspace Se não houver uma política definida para a organização, os proprietários e administradores de workspace podem ajustar as permissões de mensagens usando as etapas abaixo. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique em Funções e permissões na barra lateral esquerda. Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Usar @canal e @aqui em canais ou Usar @todos em canais. Clique em Editar permissão. Escolha quem pode realizar a ação e selecione Salvar.



Gerenciar mensagem de aviso

Por padrão, uma mensagem de aviso será exibida quando alguém usar @canal, @aqui ou @todos em um canal com pelo menos seis membros. Os proprietários e administradores podem ajustar isso, se desejarem:

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu Clique na guia Permissões. Ao lado de Mensagens, clique em Expandir. Abra o menu suspenso para selecionar uma opção. Clique em Salvar. Nível organizacional Os proprietários de organização podem definir uma política para cada workspace da organização usando as etapas abaixo. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização. Na coluna à esquerda, clique em Configurações e, em seguida, selecione Políticas da Organização. Clique na guia Permissões. Ao lado de Restrições de mensagens, clique em Adicionar política. Abra o menu suspenso para selecionar uma opção. Clique em Salvar. Nível do workspace Se não houver uma política definida para a organização, os proprietários e administradores de workspaces podem ajustar as mensagens de aviso usando as etapas abaixo. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique na guia Permissões. Ao lado de Mensagens, clique em Expandir. Abra o menu suspenso para selecionar uma opção. Clique em Salvar.