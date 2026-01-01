Als Standardeinstellung können alle Mitglieder mit den Erwähnungen @channel, @hier und @alle einen Channel oder Workspace benachrichtigen. Auf Wunsch können Inhaber:innen und Administrator:innen diese Einstellungen in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation anpassen.

Verfügbare Berechtigungen

Inhaber:innen können auswählen, wer @channel und @hier verwenden darf.

und verwenden darf. Inhaber:innen können entscheiden, wer im Channel „allgemein“ @alle benutzen darf.

benutzen darf. Inhaber:innen und Administrator:innen können entscheiden, ob eine Warnmeldung angezeigt wird, wenn jemand @channel, @hier oder@alle in einem Channel mit mindestens sechs Mitgliedern verwendet.

Tipp:Bei den Business+ und Enterprise-Plänen können Inhaber:innen und Admins ändern, wer @hier oder @channel verwenden darf, um Mitglieder in einem anderen Channel als dem Channel „allgemein“ zu benachrichtigen.



Berechtigungen für die Nachrichtenübermittlung verwalten

Beachte, dass diese Berechtigungen für einen gesamten Workspace oder die gesamte Enterprise-Organisation und nicht für einen bestimmten Channel angewendet werden.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben @channel und @hier in Channels verwenden oder @alle in Channels verwenden. Klicke auf Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern. Organisationsebene Organisationsinhaber können anhand der folgenden Schritte eine Richtlinie für jeden Workspace in ihrer Organisation festlegen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle anschließend Account-Typen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben @channel und @hier in Channels verwenden oder @alle in Channels verwenden. Klicke auf Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf. Bei Bedarf kannst du auswählen, ob einzelne Workspaces diese Einstellung bearbeiten können. Klicke auf Speichern. Workspace-Ebene Wenn keine Organisationsrichtlinie festgelegt wurde, können Workspace-Inhaber und -Administratoren die Berechtigungen für die Nachrichtenübermittlung anhand der folgenden Schritte anpassen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workspace-Einstellungen aus. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben @channel und @hier in Channels verwenden oder @alle in Channels verwenden. Klicke auf Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, wer die Aktion ausführen darf, und klicke dann auf Speichern.



Warnmeldung verwalten

Standardmäßig wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn jemand @channel, @hier oder@alle in einem Channel mit mindestens sechs Mitgliedern verwendet. Inhaber:innen und Administrator:innen können dies anpassen, wenn sie dies wünschen:

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Nachrichtenübermittlung auf Erweitern. Öffne das Dropdown-Menü, um eine Option auszuwählen. Klicke auf Speichern. Organisationsebene Organisationsinhaber können anhand der folgenden Schritte eine Richtlinie für jeden Workspace in ihrer Organisation festlegen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationsrichtlinien aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Einschränkungen für die Nachrichtenübermittlung auf Richtlinie hinzufügen. Öffne das Dropdown-Menü, um eine Option auszuwählen. Klicke auf Speichern. Workspace-Ebene Wenn keine Organisationsrichtlinie festgelegt wurde, können Workspace-Inhaber und -Administratoren die Warnmeldungen anhand der folgenden Schritte anpassen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workspace-Einstellungen aus. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Nachrichtenübermittlung auf Erweitern. Öffne das Dropdown-Menü, um eine Option auszuwählen. Klicke auf Speichern.