Proprietários e administradores podem controlar o uso de fluxos de trabalho em conversas do Slack Connect ajustando as permissões que determinam se:

Pessoas externas podem usar fluxos de trabalho criados por membros do workspace ou da organização Enterprise.

Pessoas externas podem usar fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros criados por membros do workspace ou da organização Enterprise.

Seus membros podem usar fluxos de trabalho criados por pessoas externas.

Seus membros podem usar fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros criados por pessoas externas.

Observação: se o uso de fluxos de trabalho no Slack Connect for permitido no seu workspace ou na sua organização, lembre-se de incluir também as organizações externas na permissão de acesso Quem pode encontrar e usar este fluxo de trabalho no Criador de fluxo de trabalho, para que elas possam acessá-los individualmente.



Escolher quem pode executar fluxos de trabalho

Para decidir quem pode usar fluxos de trabalho e fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros no Slack Connect, siga as etapas abaixo.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique na guia Permissões. Ao lado de Uso de fluxos de trabalho no Slack Connect, clique em Expandir. Marque ou desmarque as caixas e clique em Salvar. Permita que seus membros usem os fluxos de trabalho criados por pessoas externas No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect, na barra lateral esquerda, e selecione Configurações. Ao lado de Uso de fluxos de trabalho criados por organizações externas, clique em Editar. Clique no botão para permitir que seus membros usem fluxos de trabalho criados por pessoas externas. Marque a caixa para permitir que os membros executem fluxos de trabalho com etapas de conectores de terceiros. Clique em Salvar.

Permita que pessoas externas usem fluxos de trabalho criados por seus membros No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect, na barra lateral esquerda, e selecione Configurações. Ao lado de Uso de fluxos de trabalho criados por [sua organização], clique em Editar. Clique no botão para permitir que pessoas externas usem fluxos de trabalho criados por membros da sua organização. Marque a caixa para permitir que pessoas externas executem fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros. Clique em Salvar.

Ajustar permissões de fluxos de trabalho por organização externa Você também pode personalizar quem pode usar fluxos de trabalho e fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros para cada organização externa à qual você está conectado. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect na barra lateral esquerda e depois selecione Conexões. Clique no ícone de três pontos ao lado da organização que você quer personalizar e selecione Universal. Selecione Permissões de membros ou Permissões de pessoas externas. Selecione uma opção e clique em Salvar. Observação: pessoas externas só podem usar fluxos de trabalho com etapas de conector de terceiros que não exigem autenticação de suas contas de terceiros.



Limitações do fluxo de trabalho

Para proteger sua organização, pessoas externas em conversas do Slack Connect não podem iniciar ou continuar um fluxo de trabalho que contém os seguintes tipos de etapas:

Etapas de conector que exigem que usuários externos autentiquem suas contas de terceiros.

Etapas personalizadas criadas por membros da organização

Ou que realize as seguintes ações:

Inicia com uma palavra-chave

Cria um grupo de usuários

Adiciona ou remove uma pessoa de um grupo de usuários

Cria ou arquiva um canal público ou privado