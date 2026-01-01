Inhaber:innen und Administrator:innen können steuern, ob Workflows in Slack Connect-Unterhaltungen verwendet werden dürfen. Sie können mithilfe von Berechtigungen Folgendes festlegen:

Externe Personen können Workflows verwenden, die von Mitgliedern ihres Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation erstellt wurden.

Externe Personen können Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern verwenden, die von Mitgliedern ihres Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation erstellt wurden.

Die Mitglieder können Workflows verwenden, die von externen Personen erstellt wurden.

Die Mitglieder können Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern verwenden, die von externen Personen erstellt wurden.

Hinweis: Wenn in deinem Workspace oder deiner Organisation die Verwendung von Workflows in Slack Connect erlaubt ist, solltest du auch externe Organisationen in die Zugriffsberechtigung namens Wer kann diesen Workflow finden und verwenden in Workflow-Builder einbeziehen, um diesen Organisationen Zugriff auf ihre jeweiligen Workflows zu gewähren.



Bestimmen, wer Workflows ausführen kann

Führe die folgenden Schritte aus, um zu entscheiden, wer Workflows bzw. Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern in Slack Connect verwenden darf.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Workflow-Nutzung für Slack Connect auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere die Kontrollkästchen und klicke dann auf Speichern. Deinen Mitgliedern erlauben, Workflows zu nutzen, die von externen Personen erstellt wurden Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Nutzung von Workflows, die von externen Organisationen erstellt wurden auf Bearbeiten. Klicke auf den Umschalter, um deinen Mitgliedern zu erlauben, von externen Personen erstellte Workflows zu verwenden. Aktiviere das Kontrollkästchen, um Mitgliedern zu erlauben, Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern auszuführen. Klicke auf Speichern.

Externen Personen erlauben, Workflows zu nutzen, die von deinen Mitgliedern erstellt wurden Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Klicke neben Nutzung von Workflows, die von [deiner Organisation] erstellt wurden auf Bearbeiten. Klicke auf den Umschalter, um externen Personen zu erlauben, von Mitgliedern deiner Organisation erstellte Workflows zu verwenden. Aktiviere das Kontrollkästchen, um externen Personen zu erlauben, Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern auszuführen. Klicke auf Speichern.

Workflow-Berechtigungen je nach externer Organisation anpassen Du kannst für jede externe Organisation, mit der du vernetzt bist, individuell festlegen, wer Workflows verwenden darf und wer Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern verwenden darf. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Verbindungen aus. Klicke neben der Organisation, die du anpassen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Universell aus. Wähle entweder Mitgliederberechtigungen oder Berechtigungen für externe Personen aus. Wähle eine Option aus und klicke auf Speichern. Hinweis: Externe Personen können nur Workflows mit Connector-Schritten von Drittanbietern verwenden, für die keine Authentifizierung ihrer Drittanbieter-Accounts erforderlich ist.



Einschränkungen für Workflows

Zum Schutz deiner Organisation können externe Personen in Slack Connect-Unterhaltungen keinen Workflow starten oder fortführen, der die folgenden Arten von Schritten enthält:

Connector-Schritte, für die externe Benutzer:innen ihren Drittanbieter-Account authentifizieren müssen.

Benutzerdefinierte Schritte, die von Mitgliedern deiner Organisation erstellt wurden

Oder die die folgenden Aktionen ausführen:

Mit einem Keyword starten

Benutzergruppe erstellen

Person zu einer Benutzergruppe hinzufügen oder aus dieser entfernen

Einen Offenen oder Geschlossenen Channel erstellen oder archivieren