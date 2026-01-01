Pode ser difícil manter-se atualizado e entrar em contato com as pessoas certas quando a sua caixa de entrada de e-mail é um emaranhado de conversas e sequências de respostas para todos.

Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para: Encontrar e acessar conversas

Começar uma conversa

Encontrar e acessar conversas

No Slack, as conversas acontecem nos canais e nas mensagens diretas (MDs). Os canais são espaços onde você pode trabalhar com os seus colegas sobre assuntos específicos. As MDs são melhores para conversas específicas que não precisam da participação de todo o canal.

Canais MDs guia Mensagens para ver as mensagens antigas. As conversas em canais são transparentes e acessíveis às pessoas da sua empresa. Se você quiser acompanhar uma equipe específica, localize e entre no canal dela . Depois, role a tela até apara ver as mensagens antigas. As MDs são conversas menores fora dos canais, como no caso de você querer pedir a um colega de equipe que reagende uma reunião individual.

Você sabia? Você também pode trabalhar com pessoas de fora da sua empresa em canais e MDs. Para saber mais, acesse o nosso guia do Slack Connect.

Começar uma conversa

Inicie uma conversa com as pessoas certas enviando uma mensagem ou iniciando um círculo em um canal ou uma MD.