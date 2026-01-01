No Slack, as conversas acontecem nos canais e nas mensagens diretas (MDs). Os canais são espaços onde você pode trabalhar com os seus colegas sobre assuntos específicos. As MDs são melhores para conversas específicas que não precisam da participação de todo o canal.
Canais
MDs
As conversas em canais são transparentes e acessíveis às pessoas da sua empresa. Se você quiser acompanhar uma equipe específica, localize e entre no canal dela. Depois, role a tela até a guia Mensagens para ver as mensagens antigas. As MDs são conversas menores fora dos canais, como no caso de você querer pedir a um colega de equipe que reagende uma reunião individual.
Você sabia? Você também pode trabalhar com pessoas de fora da sua empresa em canais e MDs. Para saber mais, acesse o nosso guia do Slack Connect.
Começar uma conversa
Inicie uma conversa com as pessoas certas enviando uma mensagem ou iniciando um círculo em um canal ou uma MD.
Enviar uma mensagem
Iniciar um círculo
Digamos que você tenha uma pergunta sobre um projeto. Envie uma mensagem para o canal específico do projeto para obter uma resposta da pessoa certa. Se a sua pergunta for apenas para um colega de equipe específico, você poderá enviar uma MD.
Experimente: Abra um canal e clique no campo de mensagem para digitar alguma coisa. Pressione Enter ou clique no ícone de avião de papel para adicionar sua mensagem à conversa.
Às vezes é muito mais fácil falar diretamente sobre as coisas, quer se trate de uma troca de ideias ou simplesmente uma atualização. Abra um canal ou uma MD e clique no ícone de fone de ouvido no cabeçalho da conversa para iniciar um círculo. Você também pode compartilhar a tela.