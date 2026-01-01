Es kann schwierig sein, auf dem Laufenden zu bleiben und die richtigen Leute zu erreichen, wenn dein E-Mail-Posteingang ein Durcheinander an Unterhaltungen und Allen antworten-Threads ist.

In diesem Tutorial erfährst du, wie du Slack für Folgendes verwenden kannst: Unterhaltungen finden und darauf zugreifen

Eine Unterhaltung beginnen

Unterhaltungen finden und darauf zugreifen

In Slack finden Unterhaltungen in Channels und Direktnachrichten (DMs) statt. Channels sind Bereiche, in denen du mit deinen Kollegen an bestimmten Themen arbeiten kannst. Direktnachrichten eignen sich am besten für spontane oder einmalige Unterhaltungen, die keinen eigenen Channel brauchen.

Channels DMs Tab „Nachrichten“ scrollen, um frühere Nachrichten zu sehen. Unterhaltungen in Channels sind transparent und für Leute in deinem Unternehmen zugänglich. Wenn du über ein bestimmtes Team auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du nach dem entsprechenden Channel suchen, ihm beitreten und durch denscrollen, um frühere Nachrichten zu sehen. DMs eignen sich für kürzere Unterhaltungen außerhalb von Channels, z. B. wenn du ein Teammitglied bitten möchtest, ein persönliches Meeting zu verschieben.

Schon gewusst? Du kannst auch mit Leuten außerhalb deines Unternehmens in Channels und über DMs zusammenarbeiten. Mehr Infos findest du in unserem Leitfaden zu Slack Connect.

Eine Unterhaltung beginnen

Beginne eine Unterhaltung mit den richtigen Leuten, indem du eine Nachricht in einem Channel oder eine DM sendest oder einen Huddle startest.