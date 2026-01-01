In Slack finden Unterhaltungen in Channels und Direktnachrichten (DMs) statt. Channels sind Bereiche, in denen du mit deinen Kollegen an bestimmten Themen arbeiten kannst. Direktnachrichten eignen sich am besten für spontane oder einmalige Unterhaltungen, die keinen eigenen Channel brauchen.
Channels
DMs
Unterhaltungen in Channels sind transparent und für Leute in deinem Unternehmen zugänglich. Wenn du über ein bestimmtes Team auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du nach dem entsprechenden Channel suchen, ihm beitreten und durch den Tab „Nachrichten“ scrollen, um frühere Nachrichten zu sehen. DMs eignen sich für kürzere Unterhaltungen außerhalb von Channels, z. B. wenn du ein Teammitglied bitten möchtest, ein persönliches Meeting zu verschieben.
Schon gewusst? Du kannst auch mit Leuten außerhalb deines Unternehmens in Channels und über DMs zusammenarbeiten. Mehr Infos findest du in unserem Leitfaden zu Slack Connect.
Eine Unterhaltung beginnen
Beginne eine Unterhaltung mit den richtigen Leuten, indem du eine Nachricht in einem Channel oder eine DM sendest oder einen Huddle startest.
Nachricht senden
Huddle starten
Angenommen, du hast eine Frage zu einem Projekt. Sende eine Nachricht an den entsprechenden Projekt-Channel, um eine Antwort von den richtigen Leuten zu erhalten. Wenn sich deine Frage nur an ein bestimmtes Teammitglied richtet, kannst du diesem eine DM schicken.
Probiere es aus: Öffne einen Channel und klicke auf das Nachrichtenfeld, um eine Nachricht einzugeben. Drücke die Eingabetaste oder klicke auf das Papierfliegersymbol, um deine Nachricht zur Unterhaltung hinzuzufügen.
Manchmal ist es einfacher, Dinge zu besprechen – sei es beim Brainstorming oder einfach nur, um sich auszutauschen. Öffne einen Channel oder eine DM und klicke im Header der Unterhaltung auf das Kopfhörer-Symbol, um einen Huddle zu starten. Du kannst sogar deinen Bildschirm freigeben.