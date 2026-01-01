Puede ser difícil mantenerse al día y llegar a las personas adecuadas cuando la bandeja de entrada del correo electrónico es un revoltijo de hilos de conversaciones y respuestas.

En este tutorial, aprenderás a utilizar Slack para hacer lo siguiente: Buscar conversaciones y acceder a ellas

Iniciar una conversación

Buscar conversaciones y acceder a ellas

En Slack, las conversaciones se entablan en canales y mensajes directos. Los canales son espacios en los que puedes trabajar con tus compañeros de trabajo en temas específicos. Los mensajes directos son una buena opción para conversaciones puntuales para las que no es necesario todo un canal.

Canales Mensajes directos pestaña Mensajes para ver los mensajes más antiguos. Las conversaciones de los canales son transparentes y todas las personas de tu empresa pueden acceder a ellas. Si quieres ponerte al día con un equipo determinado, puedes buscarlo, unirte a su canal y desplazarte por lapara ver los mensajes más antiguos. Los mensajes directos se utilizan para mantener conversaciones más breves fuera de los canales, por ejemplo, si quieres pedirle a un compañero de equipo que vuelva a programar una reunión individualizada.

¿Sabías que... También puedes trabajar con personas que no pertenecen a tu empresa en canales y mensajes directos. Para obtener más información, visita nuestra guía de Slack Connect.

Iniciar una conversación

Inicia una conversación con las personas adecuadas enviándoles un mensaje o iniciando una junta en un canal o un mensaje directo.