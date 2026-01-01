En Slack, las conversaciones se entablan en canales y mensajes directos. Los canales son espacios en los que puedes trabajar con tus compañeros de trabajo en temas específicos. Los mensajes directos son una buena opción para conversaciones puntuales para las que no es necesario todo un canal.
Canales
Mensajes directos
Las conversaciones de los canales son transparentes y todas las personas de tu empresa pueden acceder a ellas. Si quieres ponerte al día con un equipo determinado, puedes buscarlo, unirte a su canal y desplazarte por la pestaña Mensajes para ver los mensajes más antiguos. Los mensajes directos se utilizan para mantener conversaciones más breves fuera de los canales, por ejemplo, si quieres pedirle a un compañero de equipo que vuelva a programar una reunión individualizada.
¿Sabías que... También puedes trabajar con personas que no pertenecen a tu empresa en canales y mensajes directos. Para obtener más información, visita nuestra guía de Slack Connect.
Iniciar una conversación
Inicia una conversación con las personas adecuadas enviándoles un mensaje o iniciando una junta en un canal o un mensaje directo.
envía un mensaje
Empezar una junta
Pongamos que te surge una pregunta sobre un proyecto. Solo tienes que enviar un mensaje al canal específico del proyecto para que las personas adecuadas te la respondan. Si solo un miembro del equipo en concreto puede responder a tu pregunta, puedes enviarle un mensaje directo.
Pruébalo: Abre un canal y haz clic en el campo de mensajes para escribir un mensaje. Pulsa Intro o haz clic en el icono del avión de papel para añadir tu mensaje a la conversación.
A veces, es más sencillo hablar las cosas, ya sea para compartir ideas o para ponerse al día. Abre un canal o mensaje directo y haz clic en los auriculares del encabezado de la conversación para iniciar una junta. También puedes compartir tu pantalla.