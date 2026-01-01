Su Slack, le conversazioni avvengono nei canali e nei messaggi diretti (MD). I canali sono luoghi in cui puoi lavorare con colleghi su argomenti specifici. I MD sono ideali per singole conversazioni che non richiedono la partecipazione dell’intero canale.
Canali
MD
Le conversazioni nei canali sono trasparenti e accessibili alle persone dell’azienda. Se vuoi ricevere gli aggiornamenti di un team specifico, puoi cercare il relativo canale, entrarvi e scorrere la scheda Messaggiper visualizzare i messaggi precedenti. Gli MD sono ideali per conversazioni più piccole al di fuori dei canali, ad esempio per chiedere a un collega di ripianificare una riunione individuale.
Lo sapevi? Nei canali e nei MD, puoi anche lavorare con persone esterne alla tua azienda. Per scoprire di più, consulta la nostra guida a Slack Connect.
Avvia una conversazione
Avvia una conversazione con le persone giuste inviando un messaggio o avviando un incontro in un canale o in un MD.
Invia un messaggio
Avvia un incontro
Mettiamo che tu abbia una domanda relativa a un progetto. Invia un messaggio nel canale dedicato al progetto per ottenere una risposta dalle persone giuste. Se la tua domanda è rilevante solo per un membro specifico del team, puoi inviargli un MD.
Prova anche tu: apri un canale e clicca sul campo messaggio per digitare un messaggio. Premi Invio o clicca sull’icona dell’aereo di carta per aggiungere il messaggio alla conversazione.
A volte è più facile risolvere le cose parlando, sia che si tratti di un brainstorming o di un semplice aggiornamento. Apri un canale o MD e clicca sull’icona delle cuffie nell’intestazione della conversazione per avviare un incontro. Puoi anche condividere il tuo schermo.