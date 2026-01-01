Puede ser difícil mantenerse al día y llegar a las personas adecuadas cuando la bandeja de entrada de tu correo es un revoltijo de conversaciones e hilos de respuestas para todo.

En este tutorial, aprenderás a usar Slack para: Buscar conversaciones y acceder a ellas

Iniciar una conversación

Buscar conversaciones y acceder a ellas

En Slack, las conversaciones se producen en los canales y en los mensajes directos. Los canales son espacios donde puedes trabajar con tus compañeros de trabajo en temas específicos. Los mensajes directos son ideales para las conversaciones entre dos personas que no requieren de la opinión de todo el canal.

Canales Mensajes directos pestaña Mensajes para ver los mensajes antiguos. Las conversaciones en los canales son transparentes y accesibles para las personas de tu empresa. Si quieres mantenerte al día con el trabajo que realiza un equipo en particular, puedes buscar su canal, unirte a él y explorar lapara ver los mensajes antiguos. Los mensajes directos son para conversaciones más breves fuera de los canales, como cuando quieres pedirle a un compañero de equipo que reprograme una reunión individual.

¿Lo sabías? También puedes colaborar con personas externas en canales y mensajes directos. Para obtener más información, visita nuestra guía para Slack Connect.

Iniciar una conversación

Inicia una conversación con las personas adecuadas. Para ello, envía un mensaje o inicia una junta en un canal o mensaje directo.