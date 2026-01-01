Se você estiver conectado a mais de um workspace do Slack, é possível alternar facilmente entre eles.

Abrir outro workspace

Computador Dispositivo móvel Para ver a lista de todos os workspaces dos quais você participa, clique no ícone do seu workspace na parte superior esquerda.

Selecione outro workspace para abri-lo. Na Guia inicial, deslize para a direita. Toque em um workspace para abri-lo.

Dica: clique no ícone do seletor de workspace ou pressione ⌘ + Shift + S (Mac) ou Ctrl + Shift + S (Windows/Linux) para deixar todos os seus workspaces visíveis na barra lateral. Para reordená-los, clique e arraste os ícones dos workspaces.

Observação: nos planos Enterprise, selecione Todos os workspaces na barra lateral para filtrar suas conversas por workspace.