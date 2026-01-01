Wenn du in mehr als einem Slack-Workspace angemeldet bist, kannst du einfach zwischen ihnen wechseln.

Einen weiteren Workspace öffnen

Desktop Mobil Klicke oben links auf dein Workspace-Symbol, um eine Liste aller Workspaces angezeigt zu bekommen, in denen du angemeldet bist.

Wähle einen anderen Workspace aus, um ihn zu öffnen. Wische im Home-Tab nach rechts. Tippe auf einen Workspace, um ihn zu öffnen.

Tipp: Wenn all deine Workspaces in der Seitenleiste sichtbar sein sollen, klicke auf das Workspace-Switcher-Symbol oder drücke auf ⌘ + Umschalttaste + S (Mac) bzw. Strg + Umschalttaste + S (Windows/Linux). Du kannst die Workspace-Symbole anklicken und ziehen, um sie neu anzuordnen.

Hinweis: Bei Enterprise-Plänen wählst du Alle Workspaces in der Seitenleiste aus, um deine Unterhaltungen nach Workspace zu filtern.