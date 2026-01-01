Canvas é uma ferramenta criada para facilitar a colaboração de todos. Continue lendo para saber mais sobre a experiência de quem só usa o teclado e daqueles que usam tecnologias assistivas.

Dica: o Slack tem atalhos de teclado para muitas ações comuns que você pode precisar realizar. Para ver todos os atalhos de teclado, pressione ⌘+/ (Mac) ou Ctrl+/ (Windows/Linux).

Navegação pelo teclado

Como o resto do Slack, você pode se deslocar de uma seção para outra pressionando F6 ou Cmd + Ctrl + teclas de seta para esquerda ou direita. Use essas teclas para mover o foco entre a área do canvas, as barras de ferramentas para edição e a barra de ferramentas das ações do canvas.

Os seguintes recursos de navegação pelo teclado usados no resto do Slack também são compatíveis com os canvas:

Mac Windows/Linux Atalhos de teclado de formatação Todos os recursos de navegação pelo teclado do Slack são compatíveis com os canvas. Para ver uma lista completa, acesse atalhos de teclado. Operar links, menções e anexos Mova o cursor em qualquer link, menção ou anexo que esteja em um canvas e pressione Cmd + Enter Percorrer objetos incorporados Mova o cursor de texto em objetos incorporados e pressione Cmd + Enter Usar ações em uma seção Control + M* Deixe um comentário ou leia os comentários existentes Cmd + Opt + T * É necessário ativar o acesso total ao teclado Atalhos de teclado de formatação Todos os recursos de navegação pelo teclado do Slack são compatíveis com os canvas. Para ver uma lista completa, acesse atalhos de teclado. Operar links, menções e anexos Mova o cursor em qualquer link, menção ou anexo que esteja em um canvas e pressione Ctrl + Enter Percorrer objetos incorporados Mova o cursor de texto em objetos incorporados e pressione Ctrl + Enter Usar ações em uma seção Shift + F10 Deixe um comentário ou leia os comentários existentes Ctrl + Alt + T

Suporte ao leitor de tela

Computador Dispositivo móvel Os canvas funcionam melhor com os recursos VoiceOver no Mac e NVDA no Windows. Para ter uma experiência melhor, experimente as seguintes dicas: Ativar exibição do leitor

Use o atalho de teclado Cmd + Option + R no Mac, Ctrl + R apenas no Safari ou Ctrl + Alt + R no Windows.

Use o atalho de teclado + + no Mac, + apenas no Safari ou + + no Windows. Adicionar descrições de imagem

Como todas as imagens enviadas ao Slack, você pode escrever uma descrição que pode ser lida em um leitor de tela.

Como todas as imagens enviadas ao Slack, você pode escrever uma descrição que pode ser lida em um leitor de tela. Encontrar e ler comentários

Navegue até o menu Mais ações e escolha Ver todos os comentários . Assim você pode acessar todos os comentários no canvas usando as teclas de seta para cima ou baixo . Tab para Abrir no canvas para mover o foco de volta até o conteúdo na área do canvas.



Durante a navegação pelo canvas, as seções que contêm comentários serão anunciadas. Use o atalho de teclado Cmd + Option + T no Mac ou Ctrl + Alt + T no Windows para abrir a conversa com comentários.

Navegue até o menu e escolha . Assim você pode acessar todos os comentários no canvas usando as teclas de seta para ou . para para mover o foco de volta até o conteúdo na área do canvas. Durante a navegação pelo canvas, as seções que contêm comentários serão anunciadas. Use o atalho de teclado + + no Mac ou + + no Windows para abrir a conversa com comentários. Abrir canvas em conversas

Todas as conversas no Slack incluem um canvas integrado. Para encontrar o de um canal ou o de uma mensagem direta (MD), navegue até a barra de ferramentas da exibição principal da conversa e encontre o botão Abrir canvas do canal. É possível ler os canvas do Slack com um leitor de tela em um dispositivo móvel, mas você pode ter alguns problemas com essa experiência. Se você está editando o canvas nesse tipo de aparelho, recomenda-se usar um teclado Bluetooth. Nós estamos trabalhando duro para melhorar isso.

Observação: se você tiver algum feedback sobre a navegação pelo teclado ou a experiência com o leitor de tela, fale conosco.