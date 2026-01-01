Los canvas son una herramienta diseñada para facilitar la colaboración a todo el mundo. Sigue leyendo para obtener más información sobre la experiencia de los usuarios que solo utilizan el teclado y que emplean tecnología de asistencia.

Consejo: Slack ofrece atajos de teclado con los que puedes realizar muchas acciones habituales. Para ver todos los atajos de teclado, pulsa ⌘+/ (Mac) o Ctrl+/ (Windows/Linux).

Navegación con el teclado

Como en el resto de Slack, puedes desplazarte de una sección a otra pulsando F6 o con Cmd + Ctrl + teclas de flecha izquierda o derecha. Utiliza estas teclas para cambiar el enfoque entre el área del canvas, las barras de herramientas de edición y la barra de herramientas de acciones del canvas.

Las siguientes funciones de navegación con el teclado que se emplean en el resto de Slack también son compatibles al trabajar en canvas:

Mac Windows/Linux Atajos de teclado de formato Todas las funciones de navegación con el teclado de Slack son compatibles con los canvas. Para obtener una lista completa, consulta los atajos de teclado. Uso de enlaces, menciones y archivos adjuntos Mueve el cursor a cualquier enlace, mención o archivo adjunto de un canvas y, a continuación, pulsa Cmd + Intro Desplazamiento por objetos integrados Mueve el cursor de texto a los objetos integrados y, a continuación, pulsa Cmd + Intro Uso de acciones a nivel de sección Ctrl + M* Inclusión de un comentario o lectura de los comentarios existentes Cmd + Opción + T * Se debe activar el acceso total del teclado. Atajos de teclado de formato Todas las funciones de navegación con el teclado de Slack son compatibles con los canvas. Para obtener una lista completa, consulta los atajos de teclado. Uso de enlaces, menciones y archivos adjuntos Mueve el cursor a cualquier enlace, mención o archivo adjunto de un canvas y, a continuación, pulsa Ctrl + Intro Desplazamiento por objetos integrados Mueve el cursor de texto a los objetos integrados y, a continuación, pulsa Ctrl + Intro Uso de acciones a nivel de sección Mayús + F10 Inclusión de un comentario o lectura de los comentarios existentes Ctrl + Alt + T

Asistencia del lector de pantalla

Ordenador Móvil Los canvas funcionan mejor con VoiceOver en Mac y NVDA en Windows. Para disfrutar de la mejor experiencia, pon en práctica los siguientes consejos: Activación de la vista de lector

Usa el atajo de teclado Cmd + Opción + R (Mac), Ctrl + R (solo Safari) o Ctrl + Alt + R (Windows).

Usa el atajo de teclado + + (Mac), + (solo Safari) o + + (Windows). Inclusión de descripciones de imágenes

Como todas las imágenes que se suben a Slack, puedes añadir una descripción de las imágenes para que la lea un lector de pantalla.

Como todas las imágenes que se suben a Slack, puedes añadir una descripción de las imágenes para que la lea un lector de pantalla. Encontrar y leer comentarios

Ve al menú Más acciones y selecciona Ver todos los comentarios . De este modo, podrás desplazarte por todos los comentarios del canvas usando las teclas de flecha arriba o abajo . Pulsa la tecla Tab hasta llegar a Abrir en el canvas para volver a centrarte en el contenido del área del canvas



Al desplazarte por el canvas, se anunciarán las secciones que contengan comentarios. Usa el atajo de teclado Cmd + Opción + T (Mac) o Ctrl + Alt + T (Windows) para abrir el hilo de comentarios.

Ve al menú y selecciona . De este modo, podrás desplazarte por todos los comentarios del canvas usando las teclas de flecha o . hasta llegar a para volver a centrarte en el contenido del área del canvas Al desplazarte por el canvas, se anunciarán las secciones que contengan comentarios. Usa el atajo de teclado + + (Mac) o + + (Windows) para abrir el hilo de comentarios. Abrir canvas en las conversaciones

Todas tus conversaciones en Slack incluyen un canvas integrado. Para encontrar el canvas de un canal o mensaje directo, ve a la barra de herramientas de la vista principal de la conversación y busca el botón Abrir canvas de canales. Puedes leer los canvas de Slack con un lector de pantalla en tu dispositivo móvil, pero puede que la experiencia tenga algunos fallos. Si vas a editar un canvas en el móvil, te recomendamos encarecidamente que uses un teclado Bluetooth. Estamos trabajando a fondo para mejorar este aspecto.

Nota:Si tienes algún comentario sobre la experiencia de la navegación con el teclado o el lector de pantalla, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.