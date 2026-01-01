Canvas ist ein Tool, das die Zusammenarbeit für alle erleichtert. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Benutzer:innen mit Tastatur bzw. mit Hilfstechnologien das Tool erleben.

Tipp: Slack bietet Tastaturkürzel für viele gängige Aktionen, die du möglicherweise ausführen musst. Drücke ⌘+/ (Mac) oder Strg+/ (Windows/Linux), um alle Tastaturkürzel anzuzeigen.

Tastaturnavigation

Wie sonst überall in Slack kannst du zwischen Ordnern navigieren, indem du F6 oder Cmd + Strg + die Pfeiltasten nach links/rechts drückst. Verwende diese Tasten, um den Fokus zwischen dem Canvas-Bereich, den Bearbeitungssymbolleisten und der Symbolleiste für Canvas-Aktionen zu verschieben.

Die folgenden Tastaturnavigationsfunktionen, die auch sonst überall in Slack verwendet werden, werden ebenso beim Arbeiten in Canvases unterstützt:

Mac Windows/Linux Tastaturkürzel formatieren Alle Tastaturnavigationsfunktionen von Slack werden in Canvas unterstützt. Eine vollständige Liste findest du unter Tastaturkürzel. Links, Erwähnungen und Anhänge bedienen Bewege den Cursor in einen beliebigen Link, eine Erwähnung oder einen Anhang in einem Canvas und drücke dann Cmd + Eingabetaste Eingebettete Objekte navigieren Bewege den Textcursor in eingebettete Objekte und drücke dann Cmd + Eingabetaste Aktionen auf Ordnerebene verwenden Strg + M* Kommentar hinterlassen oder bestehende Kommentare lesen Cmd + Opt + T * Vollständiger Tastaturzugriff muss aktiviert sein Tastaturkürzel formatieren Alle Tastaturnavigationsfunktionen von Slack werden in Canvas unterstützt. Eine vollständige Liste findest du unter Tastaturkürzel. Links, Erwähnungen und Anhänge bedienen Bewege den Cursor in einen beliebigen Link, eine Erwähnung oder einen Anhang in einem Canvas und drücke dann Strg + Eingabetaste Eingebettete Objekte navigieren Bewege den Textcursor in eingebettete Objekte und drücke dann Strg + Eingabetaste Aktionen auf Ordnerebene verwenden Umschalttaste + F10 Kommentar hinterlassen oder bestehende Kommentare lesen Strg + Alt + T

Screenreader-Support

Desktop Mobil Canvases funktionieren am besten mit VoiceOver auf Mac und NVDA auf Windows. Für eine optimale Benutzererfahrung solltest du die folgenden Tipps beachten: Leseansicht aktivieren

Verwende das Tastenkürzel Cmd + Option + R (Mac), Strg + R (nur Safari) oder Strg + Alt + R (Windows).

Verwende das Tastenkürzel + + (Mac), + (nur Safari) oder + + (Windows). Bildbeschreibungen hinzufügen

Wie bei allen Bildern, die in Slack hochgeladen werden, kannst du eine Bildbeschreibung hinzufügen, die von einem Screenreader gelesen werden kann.

Wie bei allen Bildern, die in Slack hochgeladen werden, kannst du eine Bildbeschreibung hinzufügen, die von einem Screenreader gelesen werden kann. Kommentare suchen und lesen

Navigiere zum Menü Weitere Aktionen und wähle Alle Kommentare anzeigen aus. So kannst du mit den Pfeiltasten nach oben oder unten durch alle Kommentare im Canvas navigieren. Navigiere mit der Tabulatortaste zu In Canvas öffnen , um den Fokus wieder zum Inhalt im Canvas-Bereich zu verschieben.



Beim Navigieren durch das Canvas werden Ordner mit Kommentaren angekündigt. Verwende das Tastenkürzel Cmd + Option + T (Mac) oder Strg + Alt + T (Windows), um den Kommentar-Thread zu öffnen.

Navigiere zum Menü und wähle aus. So kannst du mit den Pfeiltasten nach oder durch alle Kommentare im Canvas navigieren. Navigiere mit der zu , um den Fokus wieder zum Inhalt im Canvas-Bereich zu verschieben. Beim Navigieren durch das Canvas werden Ordner mit Kommentaren angekündigt. Verwende das Tastenkürzel + + (Mac) oder + + (Windows), um den Kommentar-Thread zu öffnen. Canvases in Unterhaltungen öffnen

Alle deine Unterhaltungen in Slack enthalten ein integriertes Canvas. Du findest das Canvas eines Channels oder einer Direktnachricht (DM), indem du zur Symbolleiste der primären Ansicht der Unterhaltung navigierst und nach dem Button Channel-Canvas öffnen suchst. Du kannst Slack Canvases mit einem Screenreader auf deinem Mobilgerät lesen, aber es kann zu Beeinträchtigungen bei der Nutzung kommen. Wenn du ein Canvas auf einem Mobiltelefon bearbeitest, empfehlen wir dringend die Verwendung einer Bluetooth-Tastatur. Wir arbeiten aktiv daran, diesen Bereich zu verbessern.

Hinweis: Wenn du Feedback zur Tastaturnavigation oder zur Screenreader-Nutzung hast, kannst du uns gerne kontaktieren.