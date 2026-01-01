Canvas ist ein Tool, das die Zusammenarbeit für alle erleichtert. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Benutzer:innen mit Tastatur bzw. mit Hilfstechnologien das Tool erleben.
Tipp: Slack bietet Tastaturkürzel für viele gängige Aktionen, die du möglicherweise ausführen musst. Drücke ⌘+/ (Mac) oder Strg+/ (Windows/Linux), um alle Tastaturkürzel anzuzeigen.
Tastaturnavigation
Wie sonst überall in Slack kannst du zwischen Ordnern navigieren, indem du F6 oder Cmd + Strg + die Pfeiltasten nach links/rechts drückst. Verwende diese Tasten, um den Fokus zwischen dem Canvas-Bereich, den Bearbeitungssymbolleisten und der Symbolleiste für Canvas-Aktionen zu verschieben.
Die folgenden Tastaturnavigationsfunktionen, die auch sonst überall in Slack verwendet werden, werden ebenso beim Arbeiten in Canvases unterstützt:
Mac
Windows/Linux
Tastaturkürzel formatieren
Alle Tastaturnavigationsfunktionen von Slack werden in Canvas unterstützt. Eine vollständige Liste findest du unter Tastaturkürzel.
Links, Erwähnungen und Anhänge bedienen
Bewege den Cursor in einen beliebigen Link, eine Erwähnung oder einen Anhang in einem Canvas und drücke dann Cmd + Eingabetaste
Eingebettete Objekte navigieren
Bewege den Textcursor in eingebettete Objekte und drücke dann Cmd + Eingabetaste
Aktionen auf Ordnerebene verwenden
Strg + M*
Kommentar hinterlassen oder bestehende Kommentare lesen
Cmd + Opt + T
* Vollständiger Tastaturzugriff muss aktiviert sein
Tastaturkürzel formatieren
Alle Tastaturnavigationsfunktionen von Slack werden in Canvas unterstützt. Eine vollständige Liste findest du unter Tastaturkürzel.
Links, Erwähnungen und Anhänge bedienen
Bewege den Cursor in einen beliebigen Link, eine Erwähnung oder einen Anhang in einem Canvas und drücke dann Strg + Eingabetaste
Eingebettete Objekte navigieren
Bewege den Textcursor in eingebettete Objekte und drücke dann Strg + Eingabetaste
Aktionen auf Ordnerebene verwenden
Umschalttaste + F10
Kommentar hinterlassen oder bestehende Kommentare lesen
Strg + Alt + T
Screenreader-Support
Desktop
Mobil
Canvases funktionieren am besten mit VoiceOver auf Mac und NVDA auf Windows. Für eine optimale Benutzererfahrung solltest du die folgenden Tipps beachten:
Leseansicht aktivieren Verwende das Tastenkürzel Cmd + Option + R (Mac), Strg + R (nur Safari) oder Strg + Alt + R (Windows).
Bildbeschreibungen hinzufügen Wie bei allen Bildern, die in Slack hochgeladen werden, kannst du eine Bildbeschreibung hinzufügen, die von einem Screenreader gelesen werden kann.
Kommentare suchen und lesen Navigiere zum Menü Weitere Aktionen und wähle Alle Kommentare anzeigen aus. So kannst du mit den Pfeiltasten nach oben oder unten durch alle Kommentare im Canvas navigieren. Navigiere mit der Tabulatortaste zu In Canvas öffnen, um den Fokus wieder zum Inhalt im Canvas-Bereich zu verschieben.
Beim Navigieren durch das Canvas werden Ordner mit Kommentaren angekündigt. Verwende das Tastenkürzel Cmd + Option + T (Mac) oder Strg+ Alt + T (Windows), um den Kommentar-Thread zu öffnen.
Canvases in Unterhaltungen öffnen Alle deine Unterhaltungen in Slack enthalten ein integriertes Canvas. Du findest das Canvas eines Channels oder einer Direktnachricht (DM), indem du zur Symbolleiste der primären Ansicht der Unterhaltung navigierst und nach dem Button Channel-Canvas öffnen suchst.
Du kannst Slack Canvases mit einem Screenreader auf deinem Mobilgerät lesen, aber es kann zu Beeinträchtigungen bei der Nutzung kommen. Wenn du ein Canvas auf einem Mobiltelefon bearbeitest, empfehlen wir dringend die Verwendung einer Bluetooth-Tastatur. Wir arbeiten aktiv daran, diesen Bereich zu verbessern.
Hinweis: Wenn du Feedback zur Tastaturnavigation oder zur Screenreader-Nutzung hast, kannst du uns gerne kontaktieren.