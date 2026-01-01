Usando conectores (cada um oferecendo um conjunto único de etapas), membros do seu workspace ou organização Enterprise podem integrar serviços de terceiros em seus fluxos de trabalho. Em alguns casos, essas etapas dos conectores exigirão que você aprove ou negue seu uso ou que configure detalhes adicionais para habilitá-los para seus membros.



Como funciona

Se a aprovação de apps for necessária, você poderá ocultar as etapas de conector que você ainda não aprovou ou permitir que os membros vejam todas as etapas de conector disponíveis e solicitem acesso.

Se a aprovação de apps não for necessária, todas as etapas de conector ficarão disponíveis para os membros do workspace ou da organização Enterprise usarem ao criar um fluxo de trabalho.

Algumas etapas de conector exigem configuração adicional para poderem ser usadas em um fluxo de trabalho. Você pode configurá-las antecipadamente ou quando os membros solicitarem a configuração no Criador de fluxo de trabalho.

Definir disponibilidade padrão para as etapas de conector

Quando a aprovação do app é solicitada, é possível determinar se os membros do workspace ou da organização podem ver todas as etapas de conector disponíveis ou apenas aquelas que você aprovou. Os membros poderão solicitar etapas de conector que estão visíveis, mas não foram aprovadas.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores de workspace podem definir a disponibilidade padrão para as etapas de conectores. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu Clique na guia Permissões. Ao lado de Padrões para etapas e acionadores de fluxo de trabalho, clique em Expandir. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Mostrar apenas os conectores aprovados. Clique em Save (Salvar). No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações e selecione Configurações da organização. Ao lado de Padrões para etapas de fluxo de trabalho, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Mostrar apenas etapas de conector aprovadas no Criador de fluxo de trabalho. Clique em Save (Salvar).

Definir disponibilidade padrão para novas etapas de conector

Periodicamente, um conector que você já aprovou poderá ter novas etapas adicionadas, capazes de realizar ações adicionais no serviço de terceiros. Você pode definir uma permissão para todo o workspace ou organização a fim de decidir se as etapas recém-adicionadas a conectores já aprovados devem ficar automaticamente disponíveis para uso.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores de workspace podem definir a disponibilidade padrão para novas etapas de conectores. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique na guia Permissões. Ao lado de Padrões para etapas e acionadores de fluxo de trabalho, clique em Expandir. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Mostrar etapas personalizadas e conectores previamente aprovados. Clique em Save (Salvar). No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações e selecione Configurações da organização. Ao lado de Padrões para etapas de fluxo de trabalho, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Mostrar apenas as etapas aprovadas anteriormente. Clique em Save (Salvar).



Gerenciar etapas de conector

Aprovar ou recusar uma etapa de conector

Você pode aprovar ou recusar etapas de conectores com antecedência, para que seus membros não precisem enviar uma solicitação. Outra opção é alterar uma etapa para Aprovação necessária, obrigando os membros a solicitarem permissão para adicioná-la a um fluxo de trabalho.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Clique em Etapas, acionadores e integrações de fluxos de trabalho. Ao lado de um serviço de terceiros, clique no ícone de três pontos. Selecione Aprovar, Recusar ou Alterar para aprovação necessária para permitir que os membros solicitem um conector quando precisarem. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique emEtapas, acionadores e integrações de fluxo de trabalho. Ao lado de um serviço de terceiros, clique no ícone de três pontos. Selecione Aprovar, Recusar ou Alterar para aprovação necessária para permitir que os membros solicitem um conector quando precisarem.



Analisar solicitações de aprovação

Quando um membro solicitar aprovação para uma etapa de conector, você receberá uma notificação do Slack com o nome do serviço de terceiros, a pessoa que fez a solicitação, uma lista de etapas e das ações realizadas, além de comentários adicionais, quando disponíveis. Veja como analisar as solicitações:

Ao receber uma solicitação, abra a notificação. Clique em Aprovar ou Recusar. Se você recusa uma solicitação, é removido o acesso às etapas de conector no Criador de fluxo de trabalho.

Quando uma solicitação é aprovada ou recusada, o Slack atualiza a mensagem da solicitação para refletir o status, e a pessoa que fez a solicitação é notificada.

Configurar etapas de conector

Alguns conectores requerem configurações adicionais antes de serem usados em um fluxo de trabalho para que os membros possam se conectar à sua instância do serviço de terceiros. As configurações geralmente incluem a adição de subdomínios ou outros detalhes de configuração do serviço de terceiros ao Slack. Se um membro enviar uma solicitação para usar uma etapa de conector, você poderá configurar o conector durante a aprovação. Se a aprovação de apps não for necessária ou se uma etapa de conector estiver aprovada, mas não tiver sido configurada, seus membros verão uma mensagem no Criador de fluxo de trabalho para solicitar a configuração ao adicionar uma etapa ao fluxo de trabalho.



Adicionar uma configuração

Caso queira configurar um conector antes que seus membros o solicitem, você poderá fazer isso no Criador de fluxo de trabalho.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Clique em Etapas, acionadores e integrações de fluxos de trabalho na barra lateral. Clique em Integrações e selecione Adicionar integração. Selecione um conector no menu suspenso e clique em Avançar. Insira os detalhes da configuração solicitada e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique emEtapas, acionadores e integrações de fluxo de trabalho. Clique em Integrações e selecione Adicionar integração. Selecione um conector no menu suspenso e clique em Avançar. Insira os detalhes da configuração solicitada e clique em Salvar.

Analisar solicitações de configuração

Quando um membro solicitar a configuração de um conector, você receberá as solicitações por meio de notificações do Slack. As solicitações incluirão o nome do serviço de terceiros, a pessoa que fez a solicitação e comentários adicionais, caso estejam disponíveis. Confira como analisar:

Ao receber uma solicitação, abra a notificação. Clique em Configurar integração e clique em Adicionar integração. Selecione o conector no menu suspenso e clique em Avançar. Insira os detalhes da configuração e clique em Salvar. Se a aprovação de apps for necessária, volte à notificação e clique em Aprovar.

Assim que você concluir a configuração solicitada (e aprovar a etapa, quando necessário), o Slack atualizará a mensagem de solicitação para refletir o status, e a pessoa que fez a solicitação será notificada.



Analisar solicitações pendentes

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Quando houver a necessidade da aprovação de apps, você também poderá gerenciar a etapa de conector e as solicitações de configuração na seção Solicitações da página Gerenciar apps no Slack Marketplace. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Solicitações. Clique no ícone de três pontos ao lado do conector. Selecione Aprovar, Recusar ou Configurar e aprovar. Também é possível gerenciar solicitações de etapas de conector e de configurações na seção Solicitações do painel do administrador. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique em Solicitações. Clique no ícone de três pontos ao lado do conector. Selecione Aprovar, Recusar ou Configurar e aprovar.

Dica: você pode ver todos os conectores aprovados na seção Etapas e acionadores de fluxo de trabalho da página Gerenciar apps no Slack Marketplace (planos Pro e Business+) ou selecionando Etapas e acionadores de fluxo de trabalho na seção Integrações do painel do administrador (planos Enterprise).

Definir permissões de acesso específicas

Se você quiser aprovar uma etapa de conector apenas para determinados membros do workspace, é possível definir permissões de acesso individuais para etapas de conectores específicos.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores de fluxo de trabalho e selecione um conector da lista. Ao lado da etapa que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos. Selecione Edite quem pode usar esta etapa. Escolha uma opção no menu suspenso e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique emEtapas, acionadores e integrações de fluxo de trabalho. Selecione um conector da lista e clique na guia Etapas. Ao lado da etapa que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos. Selecione Edite quem pode usar esta etapa. Escolha uma opção no menu suspenso e clique em Salvar.

Gerenciar domínios permitidos

Ao adicionar etapas de conector a um fluxo de trabalho, a pessoa que está criando o fluxo precisará conectar a conta dela nesse serviço para autorizar o acesso. Por padrão, é possível usar uma conta em qualquer domínio, mas você pode criar uma lista de permissões para especificar quais domínios os membros do workspace ou da organização podem usar.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores de fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um conector e selecione Gerenciar domínios e autenticação. Adicione os domínios e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique emEtapas, acionadores e integrações de fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um conector e selecione Gerenciar domínios e autenticação. Adicione os domínios e clique em Salvar.

Gerenciar permissões de autenticação

Quando alguém adiciona uma etapa de conector ao seu fluxo de trabalho, pode escolher como as pessoas se autenticam no serviço de terceiros: compartilhando as credenciais do criador do fluxo de trabalho ou se autenticando com as próprias credenciais. Para solicitar que todas as pessoas se autentiquem com as próprias credenciais, siga as etapas abaixo:

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores de fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um conector e selecione Gerenciar domínios e autenticação. Abaixo de Como os usuários de fluxos de trabalho fazem a autenticação, selecione Exigir a conta do usuário. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique emEtapas, acionadores e integrações de fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um conector e selecione Gerenciar domínios e autenticação. Abaixo de Como os usuários de fluxos de trabalho fazem a autenticação, selecione Exigir a conta do usuário.