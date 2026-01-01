Al usar los conectores (de los cuales cada uno presenta una serie única de pasos), los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden integrar servicios de terceros en sus flujos de trabajo. En algunos casos, estos pasos de conector requieren que apruebes o rechaces su uso, o que configures detalles adicionales para que tus miembros puedan usarlos.



Funcionamiento

Si se requiere la aprobación de aplicaciones, puedes ocultar los pasos de conector que no hayas aprobado o permitir a los miembros ver todos los pasos de conector y solicitar acceso.

Si no se requiere la aprobación de aplicaciones, todos los pasos de conector estarán disponibles para los miembros del espacio de trabajo u organización Enterprise a la hora de crear un flujo de trabajo.

Algunos pasos de conector requieren una configuración adicional antes de poder usarlos en un flujo de trabajo. Puedes configurarlo con antelación o cuando los miembros soliciten la configuración al Creador de flujos de trabajo.

Configurar la disponibilidad predeterminada de los pasos de conector

Cuando se requieran aprobaciones de la aplicación, puedes elegir si los miembros de tu espacio de trabajo u organización pueden ver todos los pasos de conector disponibles o si solo podrán ver aquellos que hayas aprobado. Los miembros podrán solicitar pasos de conector que estén visibles pero no aprobados.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden configurar la disponibilidad predeterminada de los pasos del conector. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Ajustes predeterminados para pasos y activadores del flujo de trabajo, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los conectores aprobados. Haga clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Ajustes predeterminados para pasos del flujo de trabajo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los pasos de conector aprobados en el Creador de flujos de trabajo. Haga clic en Save (Guardar).

Configurar la disponibilidad predeterminada en los nuevos pasos de conector

De forma periódica, se irán añadiendo nuevos pasos a los conectores que ya hayas aprobado, lo que puede requerir acciones adicionales en el servicio de terceros. Puedes configurar un permiso para todo el espacio de trabajo o toda la organización para decidir si los pasos más recientes deben estar automáticamente disponibles.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden configurar la disponibilidad predeterminada de los nuevos pasos del conector. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Ajustes predeterminados para pasos y activadores del flujo de trabajo, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los conectores y pasos personalizados aprobados. Haga clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Ajustes predeterminados para pasos del flujo de trabajo, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar solo los pasos aprobados previamente. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar los pasos de conector

Aprobar o rechazar un paso de conector

Puedes aprobar o rechazar pasos de conector antes de tiempo para que los miembros no tengan que enviar una solicitud, o bien cambiar un paso a Aprobación necesaria para que los miembros tengan que enviar una solicitud cuando quieran añadirlo a un flujo de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo desde el menú para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Junto a un servicio de terceros, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Aprobar, Rechazar o Cambiar a aprobación necesaria para permitir a los miembros solicitar un conector cuando lo necesiten. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Junto a un servicio de terceros, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Aprobar, Rechazar o Cambiar a aprobación necesaria para permitir a los miembros solicitar un conector cuando lo necesiten.



Revisar solicitudes de aprobación

Cuando un miembro solicita aprobación para un paso de conector, recibirás una notificación de Slack con el nombre del servicio de terceros, la persona que lo solicitó, una lista de pasos y las acciones que realizan, y comentarios adicionales (si están disponibles). Así es como se revisan estas solicitudes:

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación. Haz clic en Aprobar o Rechazar. Al rechazar una solicitud se eliminará el acceso a los pasos de conector en el Creador de flujos de trabajo.

Cuando se apruebe o se rechace una solicitud, Slack actualizará el mensaje de la solicitud para mostrar el estado y enviará una notificación a la persona que la creó.

Configurar pasos de conector

Antes de poder usarse en un flujo de trabajo, algunos conectores requieren configuración adicional para que los miembros puedan conectarse a tu instancia del servicio de terceros. Por lo general, la configuración incluye añadir a Slack subdominios u otros detalles de configuración del servicio de terceros. Si un miembro solicita usar un paso de conector, puedes configurar el conector al mismo tiempo que lo apruebas. Si no se requiere la aprobación de aplicaciones o si se aprueba un paso de conector, pero aún no se ha configurado, los miembros verán una indicación en el Creador de flujos de trabajo para que soliciten la configuración cuando añadan un paso a su flujo de trabajo.



Añadir una configuración

Si quieres configurar un conector antes de que los miembros lo soliciten, puedes hacerlo en el Creador de flujos de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, selecciona Gestionar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo en la barra lateral. Haz clic en Integraciones. Después selecciona Añadir integración. Selecciona un conector en el menú desplegable y haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración solicitados y haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Haz clic en Integraciones. Después selecciona Añadir integración. Selecciona un conector en el menú desplegable y haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración solicitados y haz clic en Guardar.

Revisar solicitudes de configuración

Cuando un miembro solicita una configuración de conector, recibirás la solicitud mediante notificaciones de Slack. Las solicitudes incluirán el nombre del servicio de terceros, la persona que lo haya solicitado, y comentarios adicionales (si están disponibles). Te mostramos cómo revisarlos:

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación. Haz clic en Configurar integración y, luego, en Añadir integración. Selecciona el conector en el menú desplegable y haz clic en Siguiente. Introduce los detalles de configuración y haz clic en Guardar. Si se requiere la aprobación de aplicaciones, vuelve a la notificación y haz clic en Aprobar.

Una vez completada la configuración solicitada (y aprobado el paso, si fuera necesario), Slack actualizará el mensaje de la solicitud para mostrar el estado y notificará a la persona que la creó.



Revisar solicitudes pendientes

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Cuando se requiere la aprobación de aplicaciones, también puedes gestionar el paso de conector y las solicitudes de configuración en la sección Solicitudes de la página Gestionar aplicaciones en Slack Marketplace. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, selecciona Gestionar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Solicitudes. Haz clic en el icono de tres puntos que hay junto al conector. Selecciona Aprobar, Rechazar o Configurar y aprobar. También puedes gestionar las solicitudes de configuraciones y paso de conector desde la sección Solicitudes del panel de administración. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Solicitudes. Haz clic en el icono de tres puntos que hay junto al conector. Selecciona Aprobar, Rechazar o Configurar y aprobar.

Consejo: Puedes ver todos los conectores aprobados en la sección Pasos del flujo de trabajo y activadores de la página Gestionar aplicaciones en Slack Marketplace (planes Pro y Business+) o seleccionando Pasos del flujo de trabajo y activadores en la sección Integraciones del panel de administración (planes Enterprise).

Configurar permisos de acceso específicos

Si quieres aprobar un paso de conector únicamente para miembros determinados de tu espacio de trabajo, puedes configurar permisos de acceso concretos para pasos de conector individuales.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, selecciona Gestionar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral de la izquierda, haz clic en Pasos del flujo de trabajo y activadores y, a continuación, selecciona un conector de la lista. Junto al paso que quieras gestionar, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona la opción Editar quién puede usar este paso. Selecciona una opción en el menú desplegable y haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Selecciona un conector de la lista y haz clic en la pestaña Pasos. Junto al paso que quieras gestionar, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona la opción Editar quién puede usar este paso. Selecciona una opción en el menú desplegable y haz clic en Guardar.

Gestionar los dominios permitidos

Cuando se añadan pasos de conector a un flujo de trabajo, la persona que esté creando el flujo de trabajo deberá conectar su cuenta de ese servicio para autorizar el acceso. De forma predeterminada, las personas podrán usar una cuenta en cualquier dominio, pero puedes crear una lista de admitidos para especificar qué dominios pueden usar las personas de tu espacio de trabajo u organización.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, selecciona Gestionar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos del flujo de trabajo y activadores. Haz clic en el icono de tres puntos junto a un conector y selecciona Gestionar dominios y autenticación. Añade tus dominios y haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Haz clic en el icono de tres puntos junto a un conector y selecciona Gestionar dominios y autenticación. Añade tus dominios y haz clic en Guardar.

Gestionar permisos de autenticación

Cuando alguien añade un paso de conector a su flujo de trabajo, puede elegir cómo se autentican las personas con el servicio de terceros: compartiendo las credenciales del creador del flujo de trabajo o autenticándose con las suyas. Si quieres hacer que todo el mundo se autentique con sus credenciales, sigue los pasos a continuación:

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar flujos de trabajo para abrir Slack Marketplace. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos del flujo de trabajo y activadores. Haz clic en el icono de tres puntos junto a un conector y selecciona Gestionar dominios y autenticación. Debajo de Cómo se autentican los usuarios del flujo de trabajo, selecciona Requerir la cuenta del usuario. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Gestionar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Pasos, activadores e integraciones del flujo de trabajo. Haz clic en el icono de tres puntos junto a un conector y selecciona Gestionar dominios y autenticación. Debajo de Cómo se autentican los usuarios del flujo de trabajo, selecciona Requerir la cuenta del usuario.