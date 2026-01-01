Mit Connectors (die jeweils eigene Schritte haben) können Mitglieder in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation Dienste von anderen in ihre Arbeitsabläufe einbinden. Manchmal musst du die Verwendung dieser Connector-Schritte erst genehmigen oder ablehnen oder zusätzliche Details einstellen, damit sie für deine Mitglieder funktionieren.



So funktioniert es

Wenn eine App-Genehmigung erforderlich ist, kannst du Connector-Schritte ausblenden, die du nicht genehmigt hast, oder es Mitgliedern ermöglichen, alle verfügbaren Connector-Schritte zu sehen und Zugang zu beantragen.

Wenn keine App-Genehmigung erforderlich ist, stehen alle Connector-Schritte für Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation zur Verfügung, um einen Workflow zu erstellen.

Einige Connector-Schritte müssen zusätzlich konfiguriert werden, damit sie in einem Workflow verwendet werden können. Du kannst dies im Voraus einrichten oder wenn Mitglieder die Konfiguration vom Workflow-Builder aus anfordern.

Standardverfügbarkeit für Connector-Schritte festlegen

Wenn eine Bestätigung der App erforderlich ist, kannst du auswählen, ob den Mitgliedern deines Workspace oder deiner Org. alle verfügbaren Connector-Schritte oder nur die von dir genehmigten angezeigt werden. Mitglieder werden Connector-Schritte anfragen können, die sichtbar, aber nicht genehmigt sind.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und Administrator:innen können die Standardverfügbarkeit für Connector-Schritte festlegen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf den Tab Berechtigungen. Klicke neben Standardwerte für Workflow-Schritte und Trigger auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Nur genehmigte Connectors anzeigen. Klicken Sie auf Save (Speichern). Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Standards für Workflow-Schritte auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Nur genehmigte Connector-Schritte im Workflow-Builder anzeigen. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Standardverfügbarkeit für neue Connector-Schritte festlegen

Es kann vorkommen, dass einem Connector, den du bereits genehmigt hast, neue Schritte hinzugefügt werden, durch die Aktionen im Drittanbieterdienst ausgeführt werden. Du kannst eine für den ganzen Workspace oder die gesamte Organisation geltende Berechtigung einrichten, mit der entschieden wird, ob neu hinzugefügte Schritte automatisch zur Nutzung verfügbar sein sollen.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und Administrator:innen können die Standardverfügbarkeit für neue Connector-Schritte festlegen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf den Tab Berechtigungen. Klicke neben Standardwerte für Workflow-Schritte und Trigger auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Nur zuvor genehmigte Connectors und benutzerdefinierte Schritte anzeigen. Klicken Sie auf Save (Speichern). Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Standards für Workflow-Schritte auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Nur bereits genehmigte Schritte anzeigen. Klicken Sie auf Save (Speichern).



Connector-Schritte verwalten

Einen Connector-Schritt genehmigen oder ablehnen

Du kannst Connector-Schritte im Voraus genehmigen oder ablehnen, sodass deine Mitglieder keine Anfrage senden müssen, oder einen Schritt in Genehmigung erforderlich ändern, sodass Mitglieder eine Anfrage senden müssen, wenn sie einen Schritt zu einem Workflow hinzufügen möchten.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Apps und Workflows aus dem Menü, um den Slack Marketplace zu öffnen. Klicke auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Klicke neben einem Drittanbieterdienst auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Genehmigen, Ablehnen oder Ändern in Genehmigung erforderlich aus, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, einen Connector anzufordern, wenn sie ihn benötigen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Klicke neben einem Drittanbieterdienst auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Genehmigen, Ablehnen oder Ändern in Genehmigung erforderlich, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, einen Connector anzufordern, wenn sie ihn benötigen.



Genehmigungsanfragen überprüfen

Wenn ein Mitglied die Genehmigung für einen Connector-Schritt anfordert, erhältst du eine Benachrichtigung von Slack mit dem Namen des Drittanbieterdiensts, dem Namen der Person, die ihn angefordert hat, einer Liste der Schritte und der Aktionen, die sie ausführen, sowie ggf. weiteren Kommentaren. So kannst du diese Anfragen überprüfen:

Wenn du eine Anfrage erhältst, öffne die Benachrichtigung. Klicke auf Genehmigen oder Ablehnen. Wenn du eine Anfrage ablehnst, wird der Zugriff auf die Connector-Schritte im Workflow-Builder entzogen.

Nachdem eine Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde, aktualisiert Slack die Anfragenachricht entsprechend dem Status und die Person, die die Anfrage gestellt hat, wird benachrichtigt.

Connector-Schritte konfigurieren

Einige Connectors müssen zusätzlich konfiguriert werden, bevor sie in einem Workflow verwendet werden können, damit deine Mitglieder eine Verbindung zu deiner Instanz des Drittanbieterdienstes herstellen können. Die Konfiguration umfasst in der Regel das Hinzufügen von Subdomains oder anderen Einrichtungsdetails vom Drittanbieterdienst zu Slack. Wenn ein Mitglied eine Anfrage zur Verwendung eines Connector-Schritts sendet, kannst du den Connector konfigurieren, während du ihn genehmigst. Wenn keine App-Genehmigung erforderlich ist oder wenn ein Connector-Schritt zwar genehmigt, aber nicht konfiguriert wurde, wird deinen Mitgliedern im Workflow-Builder eine Aufforderung angezeigt, die Konfiguration anzufordern, wenn sie einen Schritt zu ihrem Workflow hinzufügen.



Eine Konfiguration hinzufügen

Wenn du einen Connector konfigurieren möchtest, bevor deine Mitglieder ihn anfordern, kannst du dies im Workflow-Builder tun.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Bewege zum Öffnen des Marketplace von Slack den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der Seitenleiste auf Workflow-Schritte, -Trigger und -Integrationen. Klicke auf Integrationen und wähle dann Integration hinzufügen aus. Wähle einen Connector aus dem Dropdown-Menü aus und klicke auf Weiter. Gib die gewünschten Konfigurationsdetails ein und klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Klicke auf Integrationen und wähle Integration hinzufügen aus. Wähle einen Connector aus dem Dropdown-Menü aus und klicke auf Weiter. Gib die gewünschten Konfigurationsdetails ein und klicke auf Speichern.

Konfigurationsanfragen überprüfen

Wenn ein Mitglied eine Connector-Konfiguration anfordert, erhältst du diese Anfrage per Slack-Benachrichtigung. Anfragen enthalten den Namen des Drittanbieterdiensts, den Namen der Person, die die Anfrage gestellt hat, sowie gegebenenfalls weitere Kommentare. So kannst du diese Anfragen überprüfen:

Wenn du eine Anfrage erhältst, öffne die Benachrichtigung. Klicke auf Integration konfigurieren und dann auf Integration hinzufügen. Wähle den Connector aus dem Dropdown-Menü aus und klicke auf Weiter. Gib die Konfigurationsdetails ein und klicke dann auf Speichern. Wenn eine App-Genehmigung erforderlich ist, kehre zur Benachrichtigung zurück und klicke auf Genehmigen.

Nachdem du die angeforderte Konfiguration abgeschlossen und den Schritt ggf. genehmigt hast, aktualisiert Slack die Anfragenachricht entsprechend dem Status und die Person, die die Anfrage gestellt hat, wird benachrichtigt.



Noch offene Anfragen prüfen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Wenn eine App-Genehmigung erforderlich ist, kannst du auch Anfragen für Connector-Schritte und Konfigurationen über den Abschnitt Anfragen auf der Seite Apps verwalten im Marketplace von Slack verwalten. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege zum Öffnen des Marketplace von Slack den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Anfragen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Connector. Wähle Genehmigen, Ablehnen oder Konfigurieren und genehmigen aus. Du kannst Anfragen und Konfigurationen von Connector-Schritten auch über den Abschnitt Anfragen im Administratoren-Dashboard verwalten. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Anfragen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Connector. Wähle Genehmigen, Ablehnen oder Konfigurieren und genehmigen aus.

Tipp: Du kannst alle genehmigten Connectors im Bereich Workflow-Schritte und Trigger auf der Seite Apps verwalten im Slack Marketplace (Pro- und Business+ Pläne) oder durch Auswahl von Workflow-Schritte und Trigger im Bereich Integrationen des Administratoren-Dashboards (Enterprise-Pläne) einsehen.

Spezifische Zugriffsberechtigungen festlegen

Wenn du einen Connector-Schritt nur für bestimmte Mitglieder deines Workspace genehmigen möchtest, kannst du bestimmte Zugriffsberechtigungen für einzelne Connector-Schritte einrichten.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege zum Öffnen des Marketplace von Slack den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte und Trigger und wähle dann einen Connector aus der Liste aus. Klicke neben dem Schritt, den du verwalten möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Bearbeite, wer diesen Schritt benutzen kann aus. Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü aus und klicke dann auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Wähle einen Connector aus der Liste aus und klicke auf den Tab Schritte. Klicke neben dem Schritt, den du verwalten möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Bearbeite, wer diesen Schritt benutzen kann aus. Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü aus und klicke dann auf Speichern.

Erlaubte Domains verwalten

Beim Hinzufügen von Connector-Schritten zu einem Workflow muss die Person, die den Workflow erstellt, ihren Account aus dem jeweiligen Dienst verbinden, um den Zugriff zu autorisieren. Standardmäßig können Accounts in allen Domains genutzt werden. Du kannst aber eine Positivliste erstellen, um festzulegen, welche Domains von den Mitgliedern deines Workspace oder deiner Organisation verwendet werden können.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege zum Öffnen des Marketplace von Slack den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte und Trigger. Klicke neben einem Connector auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Domains und Authentifizierung verwalten aus. Füge deine Domains hinzu und klicke dann auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Klicke neben einem Connector auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Domains und Authentifizierung verwalten aus. Füge deine Domains hinzu und klicke dann auf Speichern.

Authentifizierungsberechtigungen verwalten

Wenn jemand einem eigenen Workflow einen Connector-Schritt hinzufügt, kann die Person auswählen, wie andere sich für den Drittanbieterdienst authentifizieren – entweder durch Teilen der Anmeldeinformationen der Person, die den Workflow erstellt hat, oder durch eigene Anmeldedaten. Wenn du möchtest, dass sich alle mit ihren eigenen Anmeldedaten authentifizieren müssen, führe die folgenden Schritte aus:

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege zum Öffnen des Slack Marketplace den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte und Trigger. Klicke neben einem Connector auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Domains und Authentifizierung verwalten aus. Wähle unter Wie sich Workflow-Benutzer:innen authentifizieren die Option Benutzerkonto erforderlich aus. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Workflows verwalten. Klicke in der linken Seitenleiste auf Workflow-Schritte, Trigger und Integrationen. Klicke neben einem Connector auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Domains und Authentifizierung verwalten aus. Wähle unter Wie sich Workflow-Benutzer:innen authentifizieren die Option Benutzerkonto erforderlich aus.