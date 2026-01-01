No seu fluxo de trabalho em andamento, adicione outra etapa do Planilhas Google.
Ao lado da sua conta conectada, clique em Alterar e depois em Alterar conta.
Na solicitação de autorização que vai aparecer no seu navegador, verifique se as opções Ver e fazer o download de todos os seus arquivos do Google Drive e Ver, editar, criar e excluir todas as suas planilhas do Planilhas Google estão marcadas e clique em Continuar.
Retorne ao criador de fluxo de trabalho para continuar criando o seu.
Se a planilha selecionada para a etapa não inclui nomes de colunas, aparece a seguinte mensagem de erro: Ocorreu um problema ao carregar sua planilha. Isso acontece porque o Slack não consegue enviar dados a uma planilha sem esses nomes. Veja como resolver esse problema:
Abra a planilha e adicione nomes de colunas.
Retorne ao criador de fluxo de trabalho e selecione a etapa que você estava editando.
Abaixo dos menus suspensos, há dois campos: Colunas e Valor.
Permissões incorretas
Se o fluxo de trabalho inclui etapas para enviar informações a uma planilha com permissões restritas, você e as pessoas que usam o fluxo de trabalho podem receber notificações do Slack sobre mensagens de erro. Para solucionar o problema, existem duas opções:
Atualizar permissões da planilha Abra a planilha e atualize as permissões para que as pessoas certas tenham acesso.
Alterne sua conta do Google Se a planilha precisa continuar privada ou restrita a algumas pessoas, você pode trocar a conta do Google que o fluxo de trabalho usa pela sua própria. Assim, qualquer pessoa que usar o fluxo de trabalho vai poder concluir as etapas que enviam dados à planilha pela sua conta.
As planilhas existentes não carregam
Se você tem uma conta gerenciada do Google Drive pela sua organização e está com problemas para carregar planilhas existentes (mas ainda consegue criar novas planilhas), a API SDK do Google Drive provavelmente não está habilitada para a sua organização.
Entre em contato com seu administrador do Google Drive para habilitar a API nas configurações do Google Workspace.