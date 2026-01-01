Risolvere gli errori di Google Sheets per Workflow Builder
Risolvere gli errori di Google Sheets per Workflow Builder
Se stai riscontrando problemi ad aggiungere o utilizzare un passaggio del workflow di Google Sheets, continua a leggere per scoprire di più sui possibili problemi e su come risolverli.
Non riesci a trovare il foglio di lavoro desiderato
Se non vedi il foglio di lavoro che desideri utilizzare nel menu a discesa, dopo aver aggiunto un passaggio di Google Sheets, prova a eseguire le seguenti operazioni per assicurarti che siano state impostate le autorizzazioni corrette:
Dal workflow in corso, aggiungi un nuovo passaggio di Google Sheets.
Accanto all’account connesso, clicca su Cambia e poi su Cambia account.
Dalla richiesta di autorizzazione nel browser, assicurati che siano selezionati Vedi e scarica tutti i file di Google Drive e Vedi, modifica, crea ed elimina tutti i fogli di lavoro di Google Sheets e poi clicca su Continua.
Torna a Workflow Builder per continuare a creare il tuo workflow.
Se il foglio di lavoro selezionato per il passaggio non include i nomi delle colonne, vedrai il messaggio di errore Si è verificato un problema durante il caricamento del foglio di lavoro. Ciò accade perché, senza di essi, Slack non può inviare i dati a un foglio di lavoro. Ecco come risolvere il problema:
Apri il foglio di lavoro e aggiungi i nomi delle colonne.
Torna a Workflow Builder e seleziona il passaggio che stavi modificando.
Dovresti vedere i campi Colonne e Valore sotto i menu a discesa.
Autorizzazioni errate
Se il workflow include passaggi per l’invio di informazioni a un foglio di calcolo con autorizzazioni limitate, è possibile che tu e le persone che utilizzano il workflow riceviate notifiche di Slack relative a messaggi di errore. Per risolvere il problema, hai due opzioni:
Aggiorna le autorizzazioni del foglio di calcolo Apri il foglio di lavoro e aggiorna le autorizzazioni per concedere l’accesso alle persone giuste.
Cambia l’account Google Se il foglio di lavoro deve rimanere privato o limitato a determinate persone, puoi sostituire l’account Google utilizzato dal workflow con il tuo. In questo modo, chiunque utilizzi il workflow potrà completare i passaggi che inviano i dati al foglio di lavoro tramite il tuo account.
I fogli di calcolo esistenti non caricano
Se utilizzi un account Google Drive gestito dalla tua organizzazione e riscontri problemi nel caricamento dei fogli di calcolo esistenti (pur riuscendo ancora a crearne di nuovi), è probabile che l’API Google Drive SDK non sia abilitata per la tua organizzazione.
Contatta l’amministratore di Google Drive per abilitare l’API dalle impostazioni di Google Workspace.