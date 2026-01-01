Fluxos de trabalho criados no Slack podem postar mensagens, convidar usuários ou realizar outras ações em qualquer conversa que você especificar. Você pode ver com facilidade todos os fluxos de trabalho que podem ser usados em conversas específicas, bem como removê-los se não quiser mais que eles realizem ações.

Não conhece os fluxos de trabalho? Confira os tutoriais O que é um fluxo de trabalho do Slack? e Criar um fluxo de trabalho para aprender o básico.

Gerenciar fluxos de trabalho

Todos podem ver a lista de fluxos de trabalho que podem ser usados em uma conversa seguindo as etapas abaixo. Os administradores, proprietários, gerentes de canais e gerentes de fluxo de trabalho também podem remover fluxos de trabalho de conversas.

No computador, abra uma conversa. No cabeçalho da conversa, clique no nome do canal ou do membro.

Selecione a guia Automações. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho e selecione Encaminhar fluxo de trabalho, Copiar URL do fluxo de trabalho ou Ver detalhes. Caso você tenha as permissões necessárias, selecione Remover fluxo de trabalho. Será preciso clicar novamente em Remover fluxo de trabalho para confirmar.

Observação: os proprietários de workspace ou organizações Enterprise podem determinar quem pode remover membros dos canais de que participam. Você precisará dessa permissão para remover um fluxo de trabalho de uma conversa.