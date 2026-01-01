Wenn du einen Workflow in Slack erstellst, kann dieser in jeder von dir angegebenen Unterhaltung Nachrichten posten, Benutzer:innen einladen oder andere Aktionen durchführen. Du kannst alle Workflows, die in bestimmten Unterhaltungen verwendet werden können, leicht anzeigen und entfernen, wenn du entscheidest, dass sie dort keine Aktionen mehr ausführen sollen.

Neu bei Workflows? Schaue dir unsere Tutorials Was ist ein Slack-Workflow? und Workflow erstellen an, um die Grundlagen zu lernen.

Workflows verwalten

Alle können die Liste der Workflows, die in einer Unterhaltung verwendet werden können, anzeigen, indem sie die folgenden Schritte befolgen. Admins, Inhaber:innen, Channel-Manager:innen und Workflow-Manager:innen können Workflows auch aus Unterhaltungen entfernen.

Öffne eine Unterhaltung auf deinem Desktop. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen oder den Namen eines Mitglieds.

Wähle den Tab Automatisierungen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow und wähle Workflow weiterleiten, Workflow-URL kopieren oder Details anzeigen aus. Wenn du über die erforderlichen Berechtigungen verfügst, kannst du die Option Workflow entfernen auswählen und dann bei der Aufforderung zur Bestätigung der Änderung auf Workflow entfernen klicken.

Hinweis: Inhaber:innen eines Workspace oder einer Enterprise-Organisation können wählen, wer Mitglieder aus Channels entfernen darf. Du benötigst diese Berechtigung, um einen Workflow aus einer Unterhaltung entfernen zu können.