Usar o Slack
Dos canais à pesquisa, saiba como o Slack funciona.
Descubra maneiras de usar canvas
Planeje o que você precisa fazer e priorize tarefas importantes em um canvas privado.
Organize prioridades e colabore em itens de ação no canvas em uma conversa por mensagem direta.
Adicione recursos consultados com frequência ao canvas em um canal para que todos possam encontrá-los sem que precisem pesquisar ou procurar na conversa.
Crie até três colunas para texto, listas e imagens e, depois, arraste cada uma para reorganizar como quiser.
Incorpore fluxos de trabalho em um canvas de modo que os colegas possam encontrá-los e usá-los facilmente para enviar informações, criar solicitações e muito mais.
Crie uma lista de membros da equipe de fácil consulta para que todos saibam quem está participando de um projeto ou uma reunião específica.
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