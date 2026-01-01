Slack benutzen
Von Channels bis hin zur Suche – erfahre genau, wie Slack funktioniert.
Entdecke, wie du Canvases verwenden kannst
Erstelle einen Plan darüber, was du erledigen musst und priorisiere wichtige Aufgaben in deinem eigenen privaten Canvas.
Organisiere Prioritäten und arbeite zusammen im Canvas in einer Direktnachrichten-Unterhaltung.
Füge häufig referenzierte Ressourcen zum Canvas in einem Channel hinzu, damit Teammitglieder sie finden können, ohne suchen oder durch die Unterhaltung blättern zu müssen.
Erstelle bis zu drei Spalten für Text, Listen und Bilder und ziehe anschließend einfach jede Spalte dorthin, wo du sie brauchst.
Workflows in ein Canvas einbetten, damit Kolleg:innen sie leicht finden und nutzen können, um unter anderem Informationen zu teilen und Anfragen zu erstellen.
Erstelle eine einfach zu durchsuchende Mitgliederliste eines Teams, damit andere wissen, wer an einem bestimmten Projekt oder Meeting beteiligt ist.
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