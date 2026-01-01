Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda: aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Descubre formas de utilizar canvas
Planifica los objetivos que debes cumplir y prioriza las tareas más importantes en tu canvas privado.
Organiza las prioridades y colabora en los elementos de acción del canvas en una conversación por mensaje directo.
Añade con frecuencia recursos sobre canvas que se puedan consultar a un canal para que tus compañeros de equipo encuentren la información sin necesidad de buscar o recorrer toda la conversación.
Crea hasta tres columnas para texto, listas e imágenes; luego, podrás arrastrar las columnas tanto como necesites.
Incrusta flujos de trabajo en un canvas para que tus compañeros de trabajo puedan encontrarlos y usarlos fácilmente para enviar información, crear solicitudes y mucho más.
Crea una lista de miembros de un equipo donde sea fácil realizar búsquedas, así los demás saben quiénes participan en un proyecto o una reunión concretos.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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